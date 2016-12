Soluţii rapide ca să ai mai multă energie şi să te bucuri de Sărbători

După mesele copioase de Crăciun suntem adesea lipsiţi de orice urmă de energie. Descoperă câteva soluţii rapide şi cu efecte imediate care te revigorează şi-ţi aduc un plus de energie.

1. Mănâncă alimente bogate în fier

2. Limitează consumul de cofeină cu 3 ore înainte de o masă bogată în alimente cu fier

3.

4. Bea un pahar cu suc de cătină

5. Mănâncă o salată cu multe verdeţuri

6. Fă un playlist cu melodiile săltăreţe favorite şi dansează după pofta inimii

Bineînţeles că primul lucru la care trebuie să renunţi este mâncatul în exces, deoarece de acolo porneşte toată lipsa de energie cu care te confrunţi în această perioadă. De asemenea, leneveala în pat sau statul degeaba nu sunt tocmai cele mai antrenante activităţi, prin urmare poate să survină plictiseala şi odată cu ea, lipsa acută de energie. Chiar dacă ţi-ai propus să leneveşti într-o zi de sărbătoare, fă-ţi plinul, după care încearcă să-ţi planifici diverse activităţi care să te scoată din rutina care apare de sarbători.Ca să ai mai multă energie şi să te mobilizezi mai uşor, iată câteva trucuri cu efect rapid care te vor pune pe picioare:Lista de alimente care au conţinut ridicat de fier trebuie să o pui pe uşa frigiderului, astfel că nu vei uita să incluzi aceste alimente în meniul tău zilnic. Cele mai bune surse de fier sunt: carnea slabă de vită, ficatul de pasăre, sângeretele, măruntaiele de porc, ouăle, stridiile, scoicile, boabele de fasole, năut, linte, broccoli, curmale uscate, caise uscate, spanac, cereale integrale. De asemenea, celebrul Dr. Oz a precizat într-o ediţie a emisunii The Dr. Oz Show că pentru a asimila mai bine fierul trebuie să combinăm alimentele bogate în fier cu cele bogate în vitamina C. Printre cele mai puternice combinaţii pe care le poţi face sunt următoarele: ardei roşu cu spanac, roşii cu broccoli, citrice cu boabe de mazăre sau de soia verde.Taninii din ceai şi cafea influenţează absorbţia fierului, de aceea este bine să eviţi aceste băuturi cu trei ore înainte să consumi alimente bogate în fier.Seminţele de floarea soarelui crude sunt recunoscute pentru proprietăţile lor energizante. Conţin grăsimi sănătoase, vitamina E, A, D, complexul vitaminic B, zinc, fier, calciu, mangan, potasiu, fosfor, fibre şi proteine. Pune 3 linguri de seminţe de floarea-soarelui crude în blender şi pune apă plată cât e necesar pentru a favoriza mixarea lor. După ce obţii o pastă cremoasă adaugă o banană, apă în funcţie de consistenţa dorită, miere de albine naturală şi scorţişoară.Cătina este o sursă excelentă de vitamina C, dar şi o multitudine de nutrienţi care hrănesc organismul şi curăţă sângele. Amestecă în blender un pumn de cătină crudă sau congelată cu apă plată (sau lapte de soia), miere de albine naturală şi puţin piper Cayenne.Consumă verdeţuri, cum ar fi spanacul, pătrunjelul, salata, mărarul sau orice legumă cu frunzele de un verde cât mai închis la culoare. Prepară o salată crudă de spanac cu un dressing din avocado, fulgi de drojdie inactivă şi zeamă de lămâie. Astfel, vei ajuta la detoxifierea ficatului. Acest organ este responsabil cu detoxifierea organismului, prin urmare este esenţial ca funcţiile sale să nu fie alterate. Prin eliminarea constantă a toxinelor, nivelul de energie al organismului este mult mai ridicat.Pe lângă exerciţiile fizice pe care ar fi bine să le faci, poţi să te distrezi pe câteva melodii preferate şi să dansezi cum vrei tu, fără să te stresezi că te-ai putea vedea cineva.