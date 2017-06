În copilărie, mama ta avea grijă să includă mereu câteva legume în dieta ta de zi cu zi. Acum, când ești responsabil de propriile obiceiuri alimentare, s-ar putea să fi observat că mănânci diferit față de mesele în familie. Iată câteva semnale care indică faptul că nu mănânci destule legume!

Cum știi dacă nu mănânci destule legume?





1. Faci vânătăi ușor





Dacă orice lovitură mică are ca rezultat o vânătaie urâtă și dureroasă, s-ar putea ca aportul de legume la alimentația ta să fie de vină. Deficiențele de vitamina C, deficiențe nutriționale grave, pot provoca mai multe vânătăi decât în mod normal, deoarece vitamina C ajută la vindecare și producția de colagen. Fără această vitamină, vasele de sânge sunt mai vulnerabile, transformând vânătăile într-o problemă constantă.





2. Ești ușor constipat





Constipația nu este un subiect de glumă. Este inconfortabilă și probabil că nu te lasă să te simți normal, în cele mai multe dintre cazuri. Dacă nu mănânci destule legume, poți avea probleme cu scaunul, deoarece legumele reprezintă surse bune de fibre, care te ajută să ai un tranzit intestinal normal. Ar trebui să mănânci legume cu un conținut bogat de fibre, precum anghinare, broccoli și varză de Bruxelles, pentru a ameliora constipația.





3. Îți este mereu foame





Fibrele, care împiedică apariția constipației, te ajută și să atingi un nivel al sațietății optim.Dacă observi că îți este foame la o oră sau două după ce ai mâncat, s-ar putea să fie din cauza faptului că nu ai consumat suficiente fibre la ultima masă. Adaugă întotdeauna legume în dieta ta.





4. Te îngrași





Dacă nu mănânci suficiente legume, probabil că mănânci mai multe alimente nesănătoase sau procesate. Legumele te vor ajuta să adaugi calorii în dieta ta, fără a te îngrășa. Iar dacă observi că se tot adună kilograme la greutatea ta, un consum insuficient de legume ar putea fi de vină.





5. Ești obosit





Dacă ești obosit tot timpul și nu îți poți da seama de ce, s-ar putea să fie nevoie să îți revizuiești dieta. Legumele și fructele îți pun la dispoziție nenumărate substanțe nutritive, de care oamenii au nevoie pentru un plus de energie. De asemenea, alege legumele cu frunze închise la culoare, pentru o doză suplimentară de magneziu, care stimulează producția de energie a organismului.





6. Te îmbolnăvești mereu





Dacă nu mănânci suficiente legume, sistemul tău imunitar nu mai are capacitatea de a lupta împotriva bolilor la fel de eficient.