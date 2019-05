Paella, pericol pentru siluetă sau deliciu permis?

Paella este un preparat tradițional spaniol, care a apărut în Valencia. Orezul cu șofran este unul dintre principalele ingrediente, alături de carnea de pui, fructele de mare și diferite condimente. Are un gust senzațional dar se poate încadra într-o alimentație echilibrată?

Poate vrei să guști curând sau deja știi care este savoarea paella dar te întrebi dacă îți poate periclita silueta sau sănătatea? Potrivit specialiștilor, acest preparat poate fi integrat în cadrul meniului zilnic dacă ești atent la mărimea porției și la celelalte alimente consumate de-a lungul zilei.

Totalul caloric

Pentru a evita creșterea în greutate contează foarte mult să respecți totalul de calorii pe care ți l-ai fixat pentru fiecare zi. Reducerea lor drastică nu este recomandată pentru că organismul tău va avea nevoie de o cantitate minimă de nutrienți pentru a realiza funcțiile de bază. Dacă porția ta de paella se încadrează în acest total nu vei avea motive de îngrijorare, dar nu este indicat să consumi o cantitate exagerată.



Caracteristicile ingredientelor din paella

Paella este adesea blamată pentru că are un procent ridicat de grăsimi, dar nu înseamnă că adaugă centimetri în plus. Grăsimile din componența paella te vor ajuta să ții sub control pofta de mâncare și să consumi o cantitate mai redusă de alimente. Dacă reușești să te limitezi la o singură porție precis nu vei avea nimic de regretat când te privești în oglindă. O porție de paella conține aproximativ 11g de grăsimi și 345 de calorii. De asemenea, îți furnizează o cantitate importantă de fibre și proteine, iar acești nutrienți vor reduce pofta de mâncare timp de câteva ore.



Carbohidrații din paella

Dacă acest proces se repetă prea des este posibil să se acumuleze rotunjimile inestetice. Soluția împotriva acestui inconvenient este utilizarea orezului integral pentru paella. Paella este clasificată drept un aliment cu un conținut ridicat de carbohidrați pentru că este preparată folosind o bază de orez. O porție de paella are 40g de carbohidrați. Potrivit studiilor de specialitate, un consum excesiv de carbohidrați simpli cum este orezul alb poate cauza acumularea kilogramelor în plus și creșterea riscului de diabet. Acești carbohidrați sunt digerați mult mai rapid, ceea ce favorizeaă creșterea nivelului glicemiei și face ca pancreasul că producă o cantitate mai mare de insulină.Dacă acest proces se repetă prea des este posibil să se acumuleze rotunjimile inestetice. Soluția împotriva acestui inconvenient este utilizarea orezului integral pentru paella.



Trucuri utile pentru a prepara paella

Dacă decizi să încerci să realizezi această rețetă poți utiliza o serie de idei pentru a reduce conținutul de calorii. Renunță la cârnați sau la orice alt tip de carne bogată în grăsimi saturate. Mai bine optează pentru carne slabă de pui, fructe de mare sau chiar soia pentru a realiza o paella vegetariană.



Un stil de viață

Paella este rețeta spaniolă care a călătorit în jurul lumii, iar faptul că a devenit populară în multe locuri arată că dieta mediteraneană urmată în Spania a avut un impact important asupra tuturor celor care au vizitat această țară.



Secretele paella

Totuși, legenda spune că paella nu va avea niciodată gustul clasic dacă nu este preparată cu apă din Valencia și orez Senia Albufera. Ingredientele pentru paella sunt orezul, legumele, carnea de pui sau de iepure, fructele de mare, peștele și crustaceele, care furnizează organismului vitamina A, acizi grași de tip Omega-3, zinc, seleniu, fier, plus multă energie pentru a arăta și a te simți mereu bine.Totuși, legenda spune că paella nu va avea niciodată gustul clasic dacă nu este preparată cu apă din Valencia și orez Senia Albufera.



Socializarea

Beneficiile paella nu se limitează la controlul poftei de mâncare și gustul bun, ci acest preparat a devenit sinonim cu mâncarea bună savurată într-o atmosferă plăcută. Prepararea și degustarea paella reprezintă o tradiție și un eveniment special. Majoritatea familiilor din Spania se întâlnesc duminica și savurează paella împreună. Și grupurile de prieteni vor sărbători lucrurile importante în jurul unui vas cu paella. Scopul paella este să o împarți cu persoanele importante pentru tine și să vă bucurați de savoarea specială și de clipele petrecute împreună.