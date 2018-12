De ce ar trebui să bei apă de cocos

Apa de cocos a căpătat din ce în ce mai multă popularitate în ultimii ani. Însă aceasta era folosită și în cel de-al Doilea Război Mondial pentru a hidrata și resuscita soldații. Deși poate fi la modă, nu este o băutură atât de nouă pe cât credeai. Iată de ce ar trebui să bei și tu apă de cocos!

Motivele pentru care ar trebui să bei apă de cocos





1. Conține substanțe nutritive





Apa de cocos este un fel de băutură pentru sportivi naturală. La fel ca băuturile pentru sportivi, aceasta are o combinație de zahăr, sodiu și alți electroliți. Are niveluri ridicate de vitamina C și conține o varietate de proteine, grăsimi și carbohidrați. Este, de asemenea, considerată o sursă bună de potasiu și magneziu.





2. Te ajută să te rehidratezi





Indiferent dacă faci un antrenament intens sau dacă ai gripă, consumul de apă de cocos este o modalitate excelentă de rehidratare. De fapt, te poate ajuta chiar și după o mahmureală, deoarece deshidratarea este unul dintre factorii care alimentează simptomele mahmurelii. Apa de cocos consumată înainte sau după o noapte albă poate ajuta la reducerea suferinței tale de după petrecere.





3. Ajută la controlul presiunii sanguine





Un studiu realizat în 2005 a sugerat că apa de cocos poate ajuta la scăderea hipertensiunii arteriale. Datorită conținutului de potasiu, consumul de apă de cocos a fost studiat ca alternativă pentru a ajuta la controlul problemelor cu tensiunea arterială.





4. Reduce nivelul de zahăr din sânge în cazul diabeticilor





Diabetul presupune o cantitate prea mare de zahăr în sânge. Menținerea nivelului de zahăr din sânge sub limitele admise ajută diabeticii să evite efectele secundare ale afecțiunii, cum ar fi posibila orbire sau amputarea picioarelor. Un studiu publicat în 2012 în Food & Function Journal, a arătat că animalele diabetice care au primit apă de cocos periodic au prezentat scăderi ale nivelului de glucoză din sânge.





5. Este benefică pentru ficat





Ficatul este responsabili pentru curățarea corpului de toxine, însă poate suferi daune grave din cauza numărului de toxine pe care le procesează.Susținerea funcției ficatului reprezintă o modalitate de a-ți susține sănătatea generală. Acesta joacă un rol esențial în sănătatea de bază. Apa de cocos contribuie la reversia leziunilor hepatice și la protejarea funcțiilor hepatice conform unui studiu din 2014.





6. Reduce nivelul colesterolului





În plus față de un regim alimentar mai sănătos, consumul de apă de cocos poate ajuta la menținerea nivelului colesterolului în limitele normale. Dacă nu îți place atât de mult gustul apei de cocos, poți încerca diferite branduri care au aroma pe care ți-o dorești. O altă opțiune este amestecarea apei de cocos cu sucul natural preferat.





7. Este o sursă bună de folat pentru femeile însărcinate





Apa de cocos poate ajuta la susținerea unei sarcini sănătoase. De asemenea, poate ajuta și la susținerea producției de lapte matern odată ce se naște copilul.Se pare că ajută și în cazul altor probleme comune ale sarcinii, cum ar fi arsurile stomacale și constipația. Dar trebuie să știi că apa de cocos poate agrava grețurile care apar în sarcină. Deci încearcă să eviți consumul acestei băuturi între mese.





8. Te poate ajuta să obții și să menții o greutate sănătoasă





Această băutură densă cu conținut scăzut de calorii și mulți nutrienți îi poate ajuta pe cei care încearcă să scape de kilogramele nedorite să-și atingă obiectivele de greutate sănătoasă. Odată ce a fost atinsă această greutate sănătoasă, apa de cocos reprezintă un mijloc excelent prin care poți să îți menții greutatea. În plus, poate fi folosită și ca o băutură naturală pentru sportivi, cu scopul de a-ți susține noul stil de viață sănătos și activ.