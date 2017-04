Cum să găteşti ceapa verde? 25 de idei care te pot inspira

Este delicioasă în salate, dar mai există multe combinaţii ca să găteşti ceapa verde şi să obţii preparate simple, dar foarte gustoase. Iată câteva dintre ideile noastre care te pot inspira!

De ce să mănânci ceapa verde

Cum să găteşti ceapa verde

Ceapa verde este considerată un medicament pentru corp, datorită efectul său detoxifiant şi antioxidant. O găsim din abundenţă în pieţe şi este foarte versatilă. Chiar dacă suntem obişnuiţi să o consumăm preponderent în stare crudă în salate sau împreună cu iahnia de fasole, ceapa verde mai poate să fie folosită în multe feluri pentru a conferi o aromă inegalabilă reţetelor tale.Vitamina C, potasiu, zinc, iod, cupru, fosfor, acid folic, fibre, vitamina B6 sunt câţiva dintre nutrienţii valoroşi de care are nevoie corpul tău. Ceapa verde care se regăseşte din abundenţă în toate pieţele are valori nutritive perfecte, având grijă de sănătatea ta. Pe lângă faptul că are un puternic efect detoxifiant şi este recomandat persoanelor care au probleme cu rinichii, ceapa verde este un medicament perfect pentru a scădea colesterolul rău.Quercetina, o substanţă pe care o găsim în ceapa verde, este un antioxidant puternic care are proprietăţi antiinflamatorii. Tot antioxidanţii din ceapa verde şi compuşii sulfurici sunt cei care feresc corpul de cancer, reducând riscul de tumori la ovare, sân, prostată, colon şi plămâni.Aşadar ai mai multe motive pentru care să incluzi această plantă-minune în alimentaţia ta zilnică, fie că optezi să o foloseşti în salate, ciorbe, peste tocăniţele preferate sau în alte combinaţii inedite.Bineînţeles că salatele în care pui ceapa verde vor fi mult mai gustoase şi acesta este modul preferat pentru a consuma ceapa verde. Însă, ea va scoate din anonimat orice preparat gătit dacă este folosită în cele mai bune combinaţii.Ştii deja că ea merge de minune în salata de cartofi cu măsline, peste tocăniţe şi alte mâncăruri, în ciorbe, pâine sau atunci când este amestecată cu alte verdeţuri în crema de brânză., atât adăugată în sosurile pe care le faci, cât şi presărată în stare crudă., usturoi şi puţină apă este de-a dreptul delicioasă.constituie o variantă rapidă pentru cină, deoarece se prepară repede şi nu ai nevoie de o mulţime de ingrediente.Dacă vrei să faci, cea mai bună combinaţie este să adaugi în aluat ceapă verde pentru o aromă delicioasă şi să presari parmezan peste ele cât sunt calde., astfel că data viitoare nu uita să o adaugi în preparatele tale cu specific asiatic.tăiată fâşii subţiri şi sotată cu ceapă verde, ardei, ghimbir şi sos de soia va fi delicioasă alături de orez gătit simplu sau paste.se combină foarte bine cu ceapa verde pe care o poţi adăuga la final pentru a conferi o aromă delicioasă.Ceapa verde mixată în blender împreună cu iaurt grecesc, lămâie, ulei de măsline şi busuioc se transformă într-unpe care îl poţi folosi peste salatele de crudităţi.vor fi un deliciu. De asemenea, poţi să foloseşti ceapa verde în umpluturile pentru plăcintele făcute din foietaj pentru a obţine o aromă deosebită.preparate cu ceapă verde se transformă total şi vei avea un mic dejun delicios.vor fi delicioase dacă adaugă în amestec şi ceapă verde.pot să fie un mic dejun pe care îl poţi face în avans şi să-l ai gata preparat dimineaţa., ceapa verde devine mai dulce şi se poate mânca alături de orez/paste şi un sos delicios de roşii.este o combinaţie excelentă dacă preferi variantele de pizza vegetariene.va fi mult mai gustos dacă adaugi ceapă verde tocată mărunt şi mărar proaspăt.Urmăreşte şi galeria cu reţete care au la bază ceapa verde pentru a descoperi singură mai multe combinaţii care te pot inspira să foloseşti aceste verdeţuri în bucătăria ta!