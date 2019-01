Cum reduci pofta de dulce? 5 secrete

Alimentele hipercalorice au de obicei un gust foarte bun, dar pofta de dulce îți poate pune în pericol silueta. Descoperă strategii utile pentru a rezista tentației de a gusta prăjituri, bomboane sau alte delicii dulci.

Zahărul din prăjituri, biscuiți, bomboane sau fursecuri favorizează acumularea kilogramelor în plus, atât prin numărul de calorii conținut de aceste delicii, cât și pentru că stimulează pofta de mâncare și creează fluctuații ale glicemiei. Pofta de dulce este una dintre principalele probleme întâmpinate de persoanele aflate la dietă sau chiar de cele care vor să abordeze un meniu sănătos, care reduce riscul de îmbolnăvire.

Excesul de zahăr afectează negativ sistemul imunitar și crește risul de a răci, așa că este recomandat să-ți creezi o strategie utilă pentru a uita treptat de dulciuri. În cadrul planului tău de a evita produsele care nu-ți fac bine este esențial să știi ce variante să ocolești pentru a nu fi păcălit de reclame sau ambalaje colorate și să-ți sabotezi meniul fără să bănuiești.



Iată cum trebuie să procedezi pentru a reduce sau elimina pofta de dulce:



1. Citește cu atenție ingredientele

Ține minte că producătorul nu este întotdeauna obligat să dezvăluie cât zahăr a fost adăugat la un produs, dar cu siguranță trebuie să spună ce conține acel produs. Din acest motiv trebuie să citești cu atenție lista de ingrediente, chiar și în cazul produselor aparent sănătoase cum sunt fructele congelate sau iaurtul cu arome. În această listă vei putea observa dacă s-a adăugat mult zahăr sau nu. Important este să observi zahărul sub toate denumirile lui și ordinea ingredientelor.



2. Învață toate denumirile pentru zahăr

Zahărul poate fi ascuns în componența unui produs prin utilizarea altor denumiri decât varianta clasică. Poate fi vorba despre sirop de porumb, sirop de porumb cu fructoză, suc de fructe concentrat, piure de fructe, sirop de melasă, miere sau sirop de arțar. Există și o varietate de tipuri de zahăr cum ar fi zahărul alb, cel din trestie de zahăr ori zahărul brun. De asemenea, ingredientele care se termină în „-oză” sunt tot compuși pe bază de zahăr, de exemplu dextroză, fructoză, lactoză, maltoză, glucoză sau sucroză. Dacă citești lista completă de ingrediente este foarte probabil să descoperi 4 sau 5 ingrediente pe bază de zahăr într-un singur produs.



3. Nu te lăsa păcălit de așa-numitul zahăr sănătos

În momentul în care au apărut primele semnale de alarmă legate de siropul de porumb cu fructoză, mulți producători s-au apărat argumentând că produsele lor nu conțineau decât zahăr pur, ca și cum ar fi fost un avantaj. Este în continuare zahăr, chiar dacă este natural. Același lucru este valabil și pentru miere, siropul de agave, zahărul de cocos sau orice alt îndulcitor natural.



4. Fii atent la concentratul din suc de fructe sau la piureul de fructe

Aceste două componente sunt problematice din două motive. În primul rând sunt obținute din ingrediente naturale, așa că majoritatea persoanelor vor fi convinse că sunt sănătoase, dar pentru că fibrele și apa din fructe au fost eliminate nu a rămas decât zahărul. În al doilea rând pot fi incluse în ingrediente, iar producătorului îi este permis să marcheze produsul ca și cum nu ar conține zahăr adăugat pentru că fructele sunt o parte a produsului final.Acest lucru se întâmplă mai ales în cazul gemurilor și dulcețurilor. Nu cumpăra astfel de produse pentru că îți vor alimenta constant pofta de dulce.



5. Nu pierde din vedere mărimea porției

O simplă sticlă de ceai care conține și zahăr și pe care o bei cu încredere crezând că nu are cum să-ți pericliteze silueta conține cel puțin 2 porții sau chiar mai mult. Când citești valorile nutritive nu uita niciodată să verifici pentru ce gramaj sunt listate. Mărimea porției nu este aproape niciodată întreg pachetul sau toată sticla, ci va trebui să multiplici porția de la care ai pornit pentru a ști cu siguranță ce înseamnă să bei toată sticla de ceai sau de suc. Nu merită să-ți sabotezi dieta în acest mod, ci mai bine ocolește complet raftul de astfel de produse. Apa plată simplă sau cu felii de lămâie nu are cum să adauge kilograme în plus, în timp ce băuturile aparent inofensive te vor face să acumulezi centimetri suplimentari în scurt timp.