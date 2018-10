Cereale integrale pe care trebuie să le consumi mai des

Te-ai plictisit de același mic dejun în fiecare zi? Experimentează cu diferite cereale integrale pentru a obține un gust deosebit și multe beneficii pentru sănătate.

Dacă micul tău dejun arată mereu la fel și ai ajuns să preferi gogoșile sau covrigii pentru a schimba gustul, este momentul să încerci noi variante de cereale integrale care te ajută să-ți începi ziua cu multă energie. Nu există doar fulgii de grâu sau de ovăz, ci ai la dispoziție o gamă largă de sortimente pentru a pregăti un mic dejun cu o savoare diferită în fiecare zi. Evită cerealele rafinate deoarece conțin un exces de zahăr și îți va fi foame la scurt timp după ce le consumi. Cerealele integrale sunt alegerea potrivită pentru a reduce numărul de gustări și a-ți recontura silueta fără să calculezi tot timpul câte calorii ai consumat.



Iată care sunt tipurile de cereale integrale pe care ar trebui să le consumi mai des:



1. Amarantul

Provine din Peru, fiind una dintre principalele cereale cultivate de azteci. Chiar dacă nu este asemănător cu ovăzul, grâul sau orzul și este adesea denumit „pseudo-cereală”, amarantul este inclus în categoria cerealelor integrale deoarece a fost utilizat timp îndelungat în același tip de preparate. Este o sursă excelentă de proteine și nu conține gluten. Astfel, amarantul este util pentru prepararea unui mic dejun sățios care stimulează eliminarea țesutului adipos și îți furnizează o doză importantă de nutrienți.



2. Orezul negru

Mai puțin cunoscut decât orezul integral sau orezul alb, orezul negru poate fi achiziționat de la magazine cu specific asiatic sau de la magazine naturiste. Culoarea deosebită, neagră-roșiatică, demonstrează conținutul ridicat de antioxidanți al acestui tip de orez. De asemenea, conține multe fibre și previne acneea și apariția ridurilor. Orezul negru poate fi preparat cu lapte și scorțișoară la micul dejun, iar la final poți adăuga migdale crude, nuci caju, stafide și curmale.



3. Orzul

Gustul dulceag, apropiat de cel al nucilor, te va face să preferi orzul atunci când simți nevoia de ceva dulce chiar de la începutul zilei. Este bogat în fibre, contribuind la normalizarea digestiei și prevenirea balonării. De asemenea, conține mangan, seleniu și magneziu, fiind ideal pentru a elimina kilogramele în plus, în timp ce previi gripa de sezon.



4.

Are mai multe fibre și nutrienți decât orezul alb, precum și un gust foarte bun. Conține seleniu și magneziu, fiind unul dintre ingredientele necesare în cadrul unui meniu care are drept obiectiv tratarea acneei și prevenirea ridurilor. În plus, elimină balonarea, astfel încât vei avea un abdomen plat și vei reuși să porți mai repede hainele preferate.



5. Hrișca

Face parte din categoria pseudo-cerealelor, fiind înrudită cu rubarba. Nu conține gluten și este o sursă bună de mangan și magneziu. Fibrele din componența ei stimulează digestia și favorizează eliminarea rotunjimilor inestetice, dar nu este foarte ușor să gătești cu hrișcă pentru că în majoritatea cazurilor vei obține un piure, nu boabe întregi. Tăiețeii soba și kasha sunt realizați din hrișcă și sunt o alternativă delicioasă pentru pastele din făină albă.



6. Kamut

Este o variantă de grâu cultivată încă din antichitate, cu o textură cremoasă și un gust asemănător cu cel al nucilor. Are un conținut ridicat de proteine, fier și magneziu, fiind un remediu eficient împotriva răcelilor sau anemiei, însă nu este foarte ușor de găsit în magazine.Nu rata biscuiții din făină de kamut, fulgii de kamut sau boabele integrale.



7. Orezul sălbatic

Nu este de fapt orez deoarece face parte dintr-o altă categorie de plante decât celelalte tipuri de orez. Provine din America de Nord, din regiunea Marilor Lacuri. Are o aromă intensă și poate fi combinat cu orez integral sau quinoa pentru a obține un mic dejun consistent. Orezul sălbatic are mai multe fibre și proteine decât orezul integral și nu conține gluten.



8. Meiul

Este o cereală cu boabe de mici dimensiuni utilizată adesea pentru prepararea terciului sau a mămăligii în Rusia, India, China și America de Sud. Nu conține gluten, putând fi integrat în meniul persoanelor care suferă de boala celiacă. Are o aromă neutră și o consistență untoasă, astfel încât poate fi combinat cu o varietate de ingrediente și arome pentru a obține gustul care îți place.