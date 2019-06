Prima este să zbori la Roma și să comanzi o pizza Margherita care iese direct din cuptorul special. Iar a doua variantă este să rezolvi o ecuație termodinamică nu chiar simplă pentru a simula acea pizza delicioasă italiană în cuptorul tău de acasă. Cercetătorii italieni au găsit ecuația pentru pizza perfectă, pe care o poți aplica și tu în propria bucătărie. Iată despre ce este vorba!

Aceasta este premisa de bază a unei noi lucrări intitulate " The Physics of Baking Good Pizza " și publicate la începutul acestui an. În studiu, doi fizicieni (Andrey Varlamov de la Institute of Superconductors, Oxides and Other Innovative Materials and Devices din Roma și Andreas Glatz de la Northern Illinois University) și un antropolog alimentar (Sergio Grasso, autor și regizor în Roma) și-au adus aminte de rețetele de pizza pe care le-au încercat când lucrau cu toții la Roma.