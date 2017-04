O farfurie plină de culoare şi ingrediente sănătoase te poate binedispune din bună dimineaţă. Descoperă cum arată cele mai apetisante mic dejunuri din întreaga lume!

Iată cu ce îşi încep ziua oamenii din diverse colţuri ale lumii:

Mic dejun în Israel



Mic dejun în Statele Unite ale Americii



Mic dejun în Elveţia



Cine nu şi-ar dori ca în fiecare dimineaţă să fie servit cu un mic dejun hrănitor şi aspectuos, alături de o cafea bună sau un ceai delicios? Aşa începe o dimineaţă bună şi pentru tine, dar şi pentru organismul tău căruia îi oferi nutrienţii necesari ca să aibă energie.Micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, iar acest obicei este recunoscut atât la noi cât şi peste tot în lume. Varietatea de alimente care se consumă la micul dejun este uluitoare, iar unele ingrediente ne sunt de-a dreptul necunoscute în vreme ce pentru alte popoare sunt comune. Fiecare zonă are anumite alimente specifice pe care le consumă de obicei la micul dejun, iar noi nu putem decât să ne inspirăm unii de la alţii pentru a face combinaţiile care sunt pe gustul nostru.Dacă am rămas uşor dezgustaţi sau contrariaţi de cele mai ciudate mic dejunuri care se consumă în unele părţi ale lumii, acum ne vom delecta privirea şi vom pofti la cele mai apetisante mic dejunuri din întreaga lume.Cafea, suc proaspăt, ouă (shakshuka), multe sortimente de brânzeturi şi produse de panificaţie, salată, măsline, unt şi gem constituie de regulă un mic dejun servit în Israel.Arată apetisant, nu-i aşa? În plus, ai libertatea de a alege între dulce şi sărat, în funcţie de preferinţele tale pentru micul dejun.Nu degeaba sunt faimoase în întreaga lume clătitele americane pufoase! Americanii le preferă la micul dejun fie în varianta dulce cu sirop de arţar şi fructe, fie alături de bacon crocant, cârnaţi şi ouă ochiuri.Cerealele cu fructe uscate şi iaurt sunt un deliciu pentru micul dejun. Pe lângă această variantă de mic dejun, elveţienii mai preferă mezelurile, brânzeturi speciale, unt, gem, ouă fierte tari, cafeaua, ceaiul şi fructele proaspete. Tu alegi combinaţia care îţi place!