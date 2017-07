Cei mai buni 10 înlocuitori pentru cafea

Ești dependentă de cofeină? Te-ai obișnuit cu durerile de cap și de stomac pe care nici măcar nu mai încerci să le combați? Încearcă să înlocuieşti cafeaua cu aceste alternative!

Smoothie

Sucul de merișoare

Ciocolata caldă

Espresso roșu

Suc de iarbă de grâu verde

Ceaiul de lemn dulce

Laptele de migdale

Limonada cu gheață

Ceaiul verde

Horchata

Viața poate fi frumoasă şi fără cana de cafea de dimineaţă dacă găseşti alternative mai sănătoase. Dacă te simți pregătit să renunți la cofeină, iată mai jos 10 alternative sănătoase în locul cafelei de fiecare zi.Pot fi făcute cu oricare dintre legumele și fructele pe care le avem în frigider, iar dacă încerci că ai un regim de viață sănătos, ar trebui să încerci legumele, fructele și pulberile proteice; iar dacă simți nevoia de ceva dulce, folosește ciocolata, curmalele, bananele sau untul de arahide.Acest suc este binecunoscut femeilor, funcționând ca un remediu excelent împotriva infecțiilor tractului urinar dar el este la fel de benefic și pentru bărbați. Studiile au arătat că poate fi un aliat împotriva pietrelor la rinichi dar și al problemelor respiratorii așa că poate fi considerat un aliat în lupta pentru o sănătate mai bună şi poate să înlocuiască cafeaua de dimineaţă.Este băutura perfectă pentru diminețile răcoroase și îţi dă imboldul necesar fără a încuraja dependența de cofeină. Pentru a obține cele mai bune rezultate, foloseşte ciocolata neagră deoarece aceasta contribuie la scăderea tensiunii arteriale, îmbunătățeşte circulația arterială și aduce un plus de energie creierului. Combin-o cu apă caldă, sirop de arțar, cacao sau orice alt superaliment doriți să adăugați.Dacă nu ați văzut niciodată espresso roșu la cafenea, acest lucru se întâmplă pentru că de fapt nu este o băutură bazată pe cafea. Este un ceai obținut din rădăcina de rooibos. Aceasta poate să fie o alternativă sănătoasă atunci când încerci să renunți la obiceiul de a bea cafea.Este faimos pentru culoarea sa de un verde intens, dar valoarea pentru organism depășește frumusețea culorii sale. Este plin de fibre, protein și potasiu și, ceea ce este cel mai important, îți conferă necesarul zilnic de vitamina A, C, E și K.Deși nu are cofeina de care ai nevoie în diminețile somnoroase, lemnul dulce aduce multe beneficii sănătății tale, putând astfel să devină alegerea numărul 1 pentru băutura matinală.Având un puternic efect antiinflamator, poate fi băut în timpul prânzului pentru a combate moleşeala.Spre deosebire de laptele obișnuit, laptele de migdale nu conține lactoză sau colesterol, fiind preferat de persoanele care au adoptat dieta vegană sau care au intoleranță la lactoză. Îl poţi găsi într-o largă varietate de forme, îndulcit sau simplu, sau amestecat cu ciocolată sau cu aromă de vanilie, așa că se potrivește oricăror gusturi.Cine spune că ai nevoie de băuturi scumpe sau complicate pentru un plus de energie? Limonada cu gheață se prepară extrem de simplu dar te ajută să capeți energie datorită puterii mari de hidratare și a gustului său acrișor.Ceaiul verde este binecunoscut pentru beneficiile pe care le aduce sănătății, printre acestea numărându-se întărirea sistemului imunitar și reducerea riscului de cancer. Dar ceaiul verde poate fi și delicios. Oamenii sunt mult mai interesați de beneficiile sale pentru a se mai gândi și la gustul său minunat.Această băutură cremoasă este foarte apreciată în America Latină dar se găsește destul de greu în magazine, însă este ușor de preparat acasă. Se obține din lapte, migdale, orez, semințe de susan și nuci dar lista poate varia în funcție de ingredientele pe care le ai la dispoziție. Experimentează până găsești cea mai bună combinație pentru gusturile tale.Acestea sunt doar câteva dintre alternativele pentru cafeaua de dimineață. Există mult mai multe dar dacă ți-e greu să te desparți de cafea este bine să o faci pas cu pas. Fă-ți un smoothie! Bea un suc nou! Obișnuiește-ți corpul să funcționeze la randament maxim fără cofeină!