Un nou studiu, publicat recent, relevă faptul că femeile care sar peste micul dejun au un risc mai mare de a suferi un infarct sau de a muri din cauza unor afecțiuni cardiace.

1. Creşte riscul de a te îngrășa

2. Îţi afectează memoria

3. Creşte riscul de diabet zaharat de tip 2

Acest studiu vine să confirme ceea ce oamenii de știință știau de multă vreme: un mic dejun consistent aduce beneficii importante la nivel nutrițional dar și al sănătății mintale, atât la copii cât și la adulți.„Micul dejun este cel mai bun moment al zilei pentru un aport de fibre sănătoase pentru inimă pe care le putem lua din cerealele integrale, cum ar fi fulgii de ovăz, și care pot contribui la scăderea tensiunii arteriale și a colesterolului”, susține Lisa Mosokovitz, expert dietetician și deținătoarea site-ului Your New York Dietitians.Dar acesta nu este singurul motiv pentru care nu este bine să sărim peste micul dejun. Iată ce se întâmplă în corp dacă sari peste micul dejun:Cei care sar peste masa de dimineață au risc mai mare de a deveni obezi, potrivit unui studiu publicat în anul 2003, în Journal of Epidemiology. Dacă mănânci dimineața vei mânca mai puțin pe parcursul zilei. De asemenea, micul dejun are rolul de a neutraliza acțiunea insulinei, un hormon secretat de pancreas care încurajează celulele grase să preia și să stocheze acizii grași din alimentație.Un studiu, publicat în anul 2005, în Journal of Psychology and Behavior, a scos în evidență faptul că elevii din ciclul primar care mănâncă fulgi de ovăz la micul dejun au o memorie recentă mai bună decât cei care nu au mâncat deloc dimineața.Femeile care sar în mod obișnuit peste micul dejun au un risc mai mare de a dezvolta diabetul de tip 2 decât acelea care mănâncă la micul dejun în mod regulat, potrivit unui studiu desfășurat pe o perioadă de 6 ani și publicat în American Journal Of Clinical Nutrition.Micul dejun conține vitamine, minerale și alți nutrițienți necesari pentru un început de zi excelent. Un studiu, publicat în 1999 în Jurnal of Psychology and Behavior a reliefat faptul că adulții care își încep ziua cu un mic dejun sănătos au „o dispoziție mult mai bună” față de subiecții care nu au mâncat dimineața.Dar nu este suficient doar să mănânci dimineața, ci și să faci alegerile potrivite. Un mic dejun ideal ar trebui să fie sărac în zaharuri, grăsimi saturate și colesterol, de exemplu o omletă cu verdețuri și avocado pe felii de pâine integrală prăjită, afirmă Lisa Mosokovitz. „Asigurați-vă că cerealele pe care le consumați la micul dejun au cel puțin 5 grame de fibre (ceea ce va conferi sațietate pentru o perioadă mare de timp) și folosiți orice lapte care are mai puțin de 1% grăsime – nicio persoană cu vârsta mai mare de 2 ani nu ar trebui să bea lapte de vacă cu procentaj de grăsime mai mare de atât.”, recomandă Lisa Mosokovitz citată de publicaţia Bussiness Insider