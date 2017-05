Alimente perfecte pentru sănătatea oaselor

Cu toate că este cunoscut pentru proprietățile sale de întărire a oaselor și dinților, calciul este vital și pentru menținerea sănătății celulelor, secreția horomonilor, coagularea sângelui, contracția și relaxarea mușchilor. Pe scurt, organismul are nevoie de calciu pentru a funcționa. Iată ce alimente sunt perfecte pentru sănătatea oaselor!

Ce alimente să consumi pentru a întări și menține sănătatea oaselor?Deși au existat unele îndoieli cu privire la lapte și importanța acestuia ca sursă de calciu, din cauza nivelurilor sale ridicate de grăsimi și proteine, un pahar cu lapte conține aproximativ 300 de miligrame de calciu. Mai puțin de jumătate din această cantitate (131 de miligrame) se pierde în procesul de procesare a proteinei, însă vei obține 169 de miligrame de calciu.Toate produsele lactate reprezintă o sursă importantă de calciu. 30 de grame de brânză conțin 224 de miligrame de calciu. Totuși, la fel ca în cazul laptelui, brânza este un aliment destul de gras și, prin urmare, este recomandat să o consumi cu moderație. Brânza este, desigur, foarte versatilă, iar dacă este consumată la o masă împreună cu alte alimente din această listă, vei reuși să beneficiezi de o cantitate mare de calciu destul de ușor.Această legumă este destul de miraculoasă. O mână de broccoli poate conține mai mult de 86 de miligrame de calciu. Mai mult, în mod surprinzător, broccoliul conține mai multă vitamina C decât portocalele, așa că poți introduce acest aliment-minune mai des în dieta ta.Ca și broccoliul, varza kale este incredibil de hrănitoare.O cantitate de 13 grame de varză kale gătită îți va oferi cel puțin 93 de miligrame de calciu, precum și vitamina C și vitamina K. Poți prepara o mâncare cu broccoli și varză kale, dacă vrei să profiți de o cantitate mai mare de calciu.Smochinele sunt un fruct delicios, bogat în calciu. De fapt, 8 smochine uscate conțin până la 107 de miligrame de calciu, adică 10% din doza zilnică recomandată. Le poți consuma ca o gustare, însă poți prepara și un gem de smochine.Portocalele, după cum știai deja, sunt o sursă bogată de vitamina C, iar o singură portocală poate conține mai mult de 65 de miligrame de calciu. La fel ca smochinele, aceste fructe sunt delicioase de la sine. Însă poți face și un suc de portocale proaspăt, nu din concentrat.Migdalele reprezintă o sursă nutritivă, care conține o cantitate sănătoasă de proteine, vitamina E și potasiu. Deși conțin grăsimi, acestea sunt mononesaturate și scad nivelul colesterolului din organism. 30 de grame de migdale conțin până la 75 de miligrame de calciu.