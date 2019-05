Alimente care conțin grăsimile sănătoase de care are nevoie corpul tău

Prin multiplele dezinformări care există despre alimentație, o falsă prejudecată a primit rectificarea de care avea nevoie. Este vorba despre grăsimile sănătoase.

Oamenii credeau că toate tipurile de grăsime sunt nocive. Însă grăsimile sunt o parte vitală a dietei noastre de zi cu zi, iar atunci când sunt consumate cu moderație sunt extrem de benefice pentru funcția zilnică a organismului. Singura modalitate de a te asigura că incluzi grăsimile sănătoase în rutina zilnică este să le mănânci. Din fericire, există o gamă largă de alimente gustoase care sunt bogate în grăsimi sănătoase, venind alături de beneficii suplimentare și de o valoare nutritivă. Iată ce alimente conțin grăsimile sănătoase de care are nevoie corpul tău!





Ce alimente conțin grăsimile sănătoase de care are nevoie corpul tău?





Avocado





O jumătate de avocado îți poate satisface pofta de mâncare pentru mai mult timp. Are un conținut bogat de grăsimi monosaturate și aduce multe beneficii organismului uman. Acesta are, de asemenea, vitamina E din abundență, care îți protejează pielea de radicalii liber, crește imunitatea organismului și acționează ca un factor anti-îmbătrânire asupra pielii. Fructul de avocado are un conținut bogat de proteine, precum și de acid folic. Reprezintă gustarea ideală pentru femeile însăcinate și pentru toate persoanele care vor să-și îmbunătățească starea de sănătate.





Ulei de cocos





Poți folosi uleiul de cocos pentru multe lucruri. Pentru păr, pentru piele, pentru mâncare. Încearcă să găsești ceva pentru care uleiul de cocos nu este bun. Este un ingredient ușor de digerat de corpul tău, așa că vei începe să îi percepi beneficiile destul de repede. Acizii grași din uleiul de cocos contribuie la îmbunătățirea memoriei și a funcției creierului, precum și la reducerea inflamației și a colesterolului dăunător.





Ulei de măsline extravirgin





Nu este de mirare faptul că italienii au o piele atât de frumoasă. Există multe tipuri de ulei de măsline, însă trebuie să te asiguri că iei ulei de măsline extravirgin. Acesta este extrem de util pentru funcția memoriei și pentru creier, este un antiinflamator și ajută la protejarea pielii împotriva daunelor.





Ouă





Nu ar trebui să exagerezi cu un consum ridicat de ouă. Însă ar trebui să știi că unii fermieri le oferă puilor lor o hrană foarte bogată în acizii grași omega-3, așa că ouăle pe care le fac au o concentrație foarte mare de omega-3.





Ciocolată neagră





Chiar dacă oferă mai multe beneficii pentru sănătate decât alte tipuri de ciocolată, un consum excesiv de ciocolată neagră nu este recomandat, deoarece acest aliment are un conținut ridicat de zahăr. De asemenea, ciocolata neagră este bogată în grăsimi nesaturate și antioxidanți, precum și în elemente de încetinire a digestiei, cum ar fi acidul stearic. Aceasta te poate ajuta să te simți plin. În plus, luptă împotriva radicalilor liberi, îmbunătățind astfel funcția creierului.





Pești grași





Și sardinele, păstrăvul și macroul au un conținut ridicat de grăsime. Peștii grași precum somonul conțin acizi grași omega-3, care sunt foarte buni pentru pielea noastră.









Vechea zicală chineză spunea că nucile sunt bune pentru creierul nostru datorită formei similare pe care o au. Însă acesta este un mit. Dar nucile conțin grăsimi polinesaturate.





Ghee





Cu un conținut bogat de omega-3 și omega-6, acest produs oferă organismului acizi grași esențiali pe care nu îi poate produce singur. Consumul zilnic de ghee poate ajuta la îmbunătățirea funcției creierului, precum și la sănătatea pielii. Ghee are un conținut bogat de vitamine și minerale solubile în apă, cum ar fi seleniul, un antioxidant puternic.





Semințe de in





Semințele de in au un conținut ridicat de omega-3 și omega-6. În plus, reprezintă o sursă foarte bună de fibre. Le poți adăuga în smoothie-uri sau în salate.