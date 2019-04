Ai diabet gestațional? 9 idei de gustări sănătoase de la alte mame cu aceeași problemă

Ești însărcinată și ai fost diagnosticată cu diabet gestațional tocmai când aveai impresia că este în regulă să cedezi poftelor pentru brioșe sau prăjituri? Alte mame cu aceeași problemă îți dau idei pentru gustări apetisante, cu un indice glicemic scăzut.

Având în vedere că multe gustări conțin carbohidrați rafinați și zahăr poate fi dificil să te orientezi atunci când ai diabet gestațional și trebuie să obții variante cu puține glucide. Dacă ai avut deja cazuri de diabet în familie crește riscul unui asemenea diagnostic, dar oricum va fi un șoc tocmai din cauza impresiei generale că în timpul celor 9 luni poți mânca și lucruri care nu sunt adecvate pentru o dietă. Nu te îngrijora gândindu-te că va trebui să supraviețuiești numai cu brânză dietetică și migdale până la finalul celor 9 luni, ci aplică ideile altor mame.

Deși diabetul gestațional poate fi ținut sub control cu ajutorul dietei potrivite, poftele specifice sarcinii nu dispar și din acest motiv ai putea avea nevoie de un plus de voință pentru a respecta echilibrul dintre proteine și carbohidrați și a consuma multe salate și alimente mai puțin dulci decât ești obișnuită.



Iată care sunt gustările ideale în timpul sarcinii dacă ai diabet gestațional:



1. Calciu și opțiuni crocante

„Pentru mine a funcționat perfect această combinație. Am mâncat des iaurt grecesc simplu, brânză cremă de capră și variante maturate, nuci macadamia, caju și pecan, alături de porții consistente de unt de arahide și de migdale”, povestește Helen.



2. Sare de mare, ciocolată și nuci

„Ciocolata neagră, nucile și sarea de mare granulată m-au făcut să uit de pofte și să respect indicele glicemic potrivit. Am reușit să consum mese cu multe legume și cereale integrale pentru că la final mă puteam răsfăța cu 2-3 pătrățele de ciocolată neagră. Între mese gustam înghețată care conținea ciocolată neagră, preparată fără zahăr. Nucile, migdalele și chips-urile de ciocolată mi-au plăcut foarte mult și le-am putut consuma fără să mă simt vinovată”, povestește Rachel, o altă mamă cu acest diagnostic.



3. Shake-uri proteice

„A trebuit să consum shake-uri proteice la micul dejun pentru că aveam mereu glicemia foarte ridicată dimineața, dar mai târziu luam un mic dejun normal”, spune Caroline.



4. Mere cu unt de arahide

„De fiecare dată când mi se părea că nu mai rezist poftelor luam un măr, îl tăiam felii și îl combinam cu unt de arahide și scorțișoară. Așa am trecut zâmbind peste toată perioada de 9 luni”, spune Jocelyn.



5. Guaccamole

„Când mă plictiseam foarte tare de gustul biscuiților sau al cerealelor integrale le amestecam direct cu guaccamole și lămâie și nu mai aveam impresia că am un regim plictisitor, cu o cantitate redusă de carbohidrați”, spune Sarah.



6. Sandvișuri cu parmezan și carne de curcan

„Pentru gustări am cumpărat pâine integrală, parmezan ras și am rumenit carne de curcan pe grătar. Nu m-am simțit deloc privată de gustul bun și consum aceste sandvișuri și acum, după ce am născut”, spune Leah.



7. Humus și unt de arahide

„Pentru a nu ceda în fața dulciurilor am recurs la unt de arahide cu banane sau humus cu legume crude. Nu mi s-a părut o interdicție majoră, ci chiar am văzut că am mai multă energie decât de obicei dacă mănânc în acest stil”, spune Corinne. , spune Corinne.



8. Popcorn

„Popcornul este soluția ideală pentru a avea impresia că mănânci mulți carbohidrați, dar de fapt să consumi cereale integrale. Condiția este să ocolești variantele de la cinematograf sau de la mall și să-l prepari chiar tu, fără sare, unt sau ingrediente dulci. Poți adăuga numai ulei de măsline, dar este delicios în orice moment al zilei”, spune Beth.



9. Brioșe cu ou

„Simțeam mereu nevoia de brioșe dulci, așa că am început să prepar o variantă utilă pentru mine. Mi-am luat o tavă specială cu forme pentru brioșe, pe care le umpleam cu ou până la jumătate, apoi continuam cu legume, friptură slabă, semințe sau fructe”, spune Marie.