Ai auzit de matcha latte? Ce este şi cum se prepară - VIDEO

Matcha este pulberea fină din ceai verde care are o mulţime de beneficii pentru sănătate. Cum să prepari matcha latte, o băutură care te fereşte de boli?

De ce să bei matcha latte

Matcha latte te ajută la slăbit, fiind un aliat în lupta cu depozitele adipoase şi accelerând metabolismul.

O singură cană cu ceai matcha echivalează cu zece căni cu ceai verde obişnuit

Matca latte are un conţinut bogat clorofilă, vitaminele A, B,C şi E, seleniu, crom, zinc şi magneziu.

Previne apariţia cancerului.

Cum să prepari acasă matcha latte?

Matcha latte a devenit foarte consumat în întreaga lume. Pulberea fină din ceai verde combinată cu apă şi lapte vegetal se trannsformă într-o băutură care aduce o mulţime de beneficii pentru sănătate. Astfel că în loc să alegi doar cafeaua în fiecare dimineaţă poţi să diversifici meniul tău şi să te răsfeţi din când în când şi cu matcha latte.Ştim deja că ceaiul verde are un efect puternic asupra digestiei şi ajută la arderea depozitelor de grăsime, însă acum trebuie să încerci şi matcha care este o pulbere din ceai verde, descoperită acum 2000 de ani, de către călugării budhişti. Despre matcha se spune că ar avea un efect şi mai puternic asupra grăsimilor decât ceaiul verde, deoarece se consumă frunza de ceai integral, nu doar infuzia rezultată din ea.Ceaiul se prepară fie simplu cu apă fierbinte la 80 de grade Celsius (se amestecă pulberea cu puţină apă cu ajutorul unui tel din bambus pentru a forma o spumă fină), fie în combinaţie cu laptele vegetal (de cocos, migdale, soia) şi atunci putem vorbi despre matcha latte.Se îndulceşte cu puţină miere de albine.Matcha latte este o băutură care face furori pe Instagram. Deoarece este preparată din pulbere de ceai verde, se obţine o băutură concentrată şi are un efect foarte puternic pentru slăbit, accelerând arderea grăsimilor, după cum se arată într-un studiu realizat în 2000 şi apărut în publicaţia Endocrinology.O altă cercetare care vorbeşte despre efectele spectaculoase ale ceaiului verde şi a pulberii din ceai verde matcha a apărut în American Journal of Clinical Nutrition şi a scos la iveală faptul că persoanele care consumă cu regularitate aceste ceaiuri au slăbit de două ori mai multe kilograme în 12 săptămâni, spre deosebire de cele care nu au inclus în meniu aceste băuturi.