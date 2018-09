9 alimente care au mai multă vitamina C decât portocalele

Erai convinsă că portocalele sunt cea mai bună sursă de vitamina C? Vei fi surprinsă să afli că unele fructe sau legume la care nu te-ai fi gândit conțin mult mai multă vitamina C decât o portocală.

Iată alimentele care conțin mai multă vitamina C decât portocalele:

Ardeiul gras roșu

Papaya

Guava

Broccoli

Căpșunile

Kiwi galben

Ardeiul iute

Gulia

Ananasul

Vitamina C este unul dintre cei mai importanți nutrienți pentru sănătatea organismului. Îmbunătățește sistemul imunitar și scade nivelul radicalilor liberi, fiind un antioxidant puternic. Consumul zilnic recomandat de vitamina C este 75 de miligrame, pe care ar fi ideal să îl obții din alimenre, nu suplimente.Aceste legume colorate, crocante și gustoase au foarte puține calorii, iar o jumătate de cană cu ardei gras tocat conține 95 mg de vitamina C.O jumătate de cană cu ardei roșu tocat conține 19 calorii, 3 mg sodiu, 4 g carbohidrați, 3 g zahăr, 2 g fibre, 1 g proteine.O cană cu bucățele de papaya conține o cantitate impresionantă de vitamina C, și anume 88 de miligrame. De asemenea, acest fruct exotic delicios este o sursă bună de vitamina A și fibre.O cană cu bucățele de papaya are 62 de calorii, 0,4 g grăsimi, 12 mg sodiu, 16 carbohidrați, 11 g zahăr, 3 g fibre, 0,7 g proteine.Un alt fruct tropical pe care merită să-l incluzi mai des în alimentația ta. O cană cu guava conține nu mai puțin de 377 miligrame de vitamina C! De cinci ori mai mult decât doza zilnică recomandată.O cană cu bucăți de guava are 112 calorii, 2 g grăsimi, 3 mg sodiu, 24 g carbohidrați, 15 g zahăr, 9 g fibre, 4 g proteine.Ai un motiv în plus pentru a mânca mai des broccoli: o cană cu bucăți de broccoli conține 81 miligrame de vitamina C. Această legumă cruciferă este și o sursă bună de proteine.O cană cu broccoli bucățele are 31 de calorii, 30 mg sodiu, 6 g carbohidrați, 2 g zahăr, 2 g fibre, 3 g proteine.O cană cu felii de căpșuni are 98 miligrame de vitamina C.Nu doar că sunt delicioase, dar aceste fructe aromate sunt și foarte sănătoase.O porție de căpșuni conține 53 de calorii, 0,5 g grăsimi, 2 mg sodiu, 13 g carbohidrați, 8 g zahăr, 3 g fibre, 1 g proteine.Dacă nu ai auzit încă de kiwi galben, trebuie să știi că acest fruct este o adevărată comoară oferită de natură. Un fruct conține 130 mg de vitamina C, de două ori mai mult decât fructul obișnuit, cu pulpa verde.Un fruct de kiwi galben are 51 de calorii, 2 mg sodiu, 13 g carbohidrați, 10 g zahăr, 1 g fibre, 1 g proteine.Un singur ardei iute conține 109 miligrame de vitamina C. În afara acestui beneficiu, studiile au descoperit că mâncarea iute poate stimula metabolismul și te ajută să slăbești.Un ardei iute conține 18 calorii, 3 mg sodiu, 4 g carbohidrați, 2 g zahăr, 1 g fibre, 1 g proteine.Perfectă pentru o gustare proaspătă și sănătoasă, gulia poate fi consumată crudă, curățată, feliată și presărată cu un praf de sare.O cană cu bucăți de gulie are 84 mg vitamina C.O cană cu bucățele de gulie are 36 de calorii, 0 g grăsimi, 27 mg sodiu, 8 g carbohidrați, 4 g zahăr, 5 g fibre, 2 g proteine.Se pare că fructele tropicale conduc topul alimentelor bogate în vitamina C. O cană cu bucăți de ananas are 79 mg de vitamina C. Este, în același timp, o sursă excelentă de magneziu, un mineral care ajută la fortifierea oaselor și la menținerea metabolismului în parametri normali.O cană cu bucăți de ananas are 82 de calorii, 0 g grăsimi, 2 mg sodiu, 22 g carbohidrați, 16 g zahăr, 2 g fibre, 1 g proteine.