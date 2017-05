6 alimente periculoase de la supermarket. Nu le mai cumpăra!

Poate nu ştiai până acum că salata tăiată, spălată şi ambalată se numără printre cele mai periculoase alimente de la supermarket.

Verdeţurile spălate şi ambalate

Mezelurile

Ceaiul verde îmbuteliat

Maioneza

Condimentele măcinate

Pâinea din supermarket

Nu este deloc recomandat să cumperi salatele gata spălate şi ambalate, deoarece pot să ascundă bacterii periculoase pentru sănătate. Nici pâinea din supermarket nu are ce să caute în coşul tău de cumpărături, după cum avertizează site-ul BrightSide care a făcut un top al celor mai periculoase alimente din supermarket.De asemenea, maioneza este un alt produs din supermarket pe care nu ar trebui să-l mai cumperi. Descoperă care sunt cele 6 alimente periculoase de la supermarket şi de ce ar trebui să le eviţi de acum înainte:Se pare că salatele gata spălate şi ambalate sunt cele mai periculoase şi nu ar trebuie să ne bazăm pe ele. Din comoditate ne este mult mai simplu să apelăm la produsele gata spălate şi ambalate, însă acestea pot să ascundă bacterii care stau la baza bolilor intestinale. De aceea este de preferat să speli toate verdeţurile pe care le cumperi, fără nicio excepţie.Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, mezelurile conţin nitriţi care în intestine se transformă în nitrozamine, substanţe cu potenţial cancerigen. Şi afumăturile sunt periculoase, deoarece pot să conţină anumite substanţe care sunt recunoscute pentru efectul lor cancerigen.Potrivit unui studiu apărut în The New York Times , multe sortimente de ceai verde îmbuteliat nu sunt nimic mai mult decât apă cu zahăr şi nu aduc niciun beneficiu pentru sănătate. O singură cană cu ceai verde infuzat conţine antioxidanţii care se regăsesc în 20 de sticle de ceai verde îmbuteliat.De asemenea, conţinutul de ECGC (epigalocatechine recunoscute pentru efectul anticancerigen) era practic aproape inexistent în multe sortimente de ceai verde îmbuteliat. De aceea este de preferat să cumperi frunze de ceai verde pe care să le infuzezi acasă pentru a beneficia de efectele protectoare.Poate nu te-ai uitat până acum pe eticheta cu ingrediente care este lipită pe un borcan cu maioneză. Cele mai multe sortimente conţin coloranţi, conservaţi, arome, agenţi de îngroşare şi stabilizatori. Maioneza light are mai puţină grăsime, însă pentru a-i păstra textura cremoasă şi gustul, producătorii adaugă zahăr şi amidon. Ai toate motivele să prepari maioneza în casă cu ajutorul unui mixer, deoarece gustul ei nu se va compara niciodată cu cel al maionezei cumpărate din supermarket.Sunt uşor de amestecat cu aditivi şi alte ingrediente, deoarece fiind deja pulbere nu vei remarca acest lucru. De aceea este de preferat să eviţi pulberile şi să macini condimentele acasă. Potrivit BrightSide, anumite pulberi din comerţ pot să conţină glutamat de sodiu care le potenţează gustul.Este adesea făcută cu faină albită chimic pentru a-i prelungi perioada de valabilitate şi a o feri de insecte. De asemenea, în aluatul pentru pâine se pot adăuga numeroşi aditivi pentru ca pâinea să aibă o valabilitate mai mare. Evită aceste sortimente de pâine şi alege-le pe cele care au ingrediente simple (făină integrală, drojdie, apă, sare) sau prepară pâine în casă.