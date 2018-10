5 alimente fermentate care elimină acneea

Ai probleme cu acneea și tratamentele utilizate nu au rezultatele pe care ți le dorești? Este momentul să începi să consumi alimente fermentate.

Încă din Antichitate multe culturi au consumat un meniu care includea alimente fermentate. Diferitele rețete utilizate pentru a le prepara au avut drept rezultat obținerea berii, vinului, oțetului, pâinii, murăturilor sau a laptelui bătut.

Fermentarea este declanșată în momentul în care bacteriile și enzimele realizează în mod natural conversia carbohidraților în alcool (pentru bere și vin), în acizi organici (pentru murături și varză murată) și în dioxid de carbon (pentru pâine). Aceste reacții chimice sunt create de drojdii, bacterii și microorganisme, dar nu îngrijora! Alimentele fermentate au un efect benefic atât asupra digestiei, cât și asupra tenului.



Iată care sunt principalele avantaje ale unui consum frecvent de alimente fermentate:

- o digestie optimă;

- preluarea mai rapidă a vitaminelor și a grăsimilor sănătoase;

- activarea proteinelor și a aminoacizilor esențiali;

- o piele netedă și catifelată;

- reducerea inflamațiilor și a leziunilor acneice;

- echilibrarea florei intestinale;

- tratarea eficientă a candidozei;

- reducerea poftelor alimentare;

- menținerea unei greutăți ideale;

- diminuarea gravității simptomelor alergice.

Introducerea alimentelor fermentate în meniul zilnic îți dă multă energie și te ajută să obții un ten fin și catifelat, fără imperfecțiuni.



Consumă cât mai des următoarele alimente fermentate pentru a preveni și trata acneea:



1. Varză murată

Pentru a preveni apariția noilor leziuni și pentru vindecarea mai rapidă a celor existente ar trebui să mănânci cel puțin 2 linguri de varză murată în fiecare zi. Este o sursă excelentă de vitamina C, conținând de 4 ori mai multă decât varza proaspătă. Varza murată stimulează sistemul imunitar și are un gust deosebit, mai ales dacă are și cimbru. Este indicat să alegi varianta organică, nepasteurizată, așa că uită-te cu atenție pe etichetele de la supermarket.

Poate fi adăugată la salate, sandvișuri sau burgeri. Dacă vrei să încerci o combinația mai neobișnuită poți pune o lingură de varză murată pe o felie pe care ai întins unt de arahide.



2. Kombucha

Are un conținut important de vitamine, dar știai că favorizează detoxifierea organismului? Este un aliment util pentru a rezolva mai rapid problemele tenului. Reduce inflamațiile și frecvența de apariția a coșurilor, prevenind înroșirea pielii. Ceaiul de kombucha este o sursă foarte bună de enzime și bacterii benefice pe care organismul le utilizează pentru a elimina substanțele nocive, reducând astfel solicitarea ficatului și a pancreasului.

Un consum frecvent de kombucha menține tenul catifelat și îți dă multă energie deoarece conține complexul de vitamine B.Este ușor de integrat în meniu pentru că se potrivește cu ghimbir, apă de trandafiri sau ananas. Poți utiliza kombucha pentru dressinguri, legume fierte la aburi și smoothie-uri.



3. Oțetul de mere

Este un diuretic natural și are efect antihistaminic. În plus, are valoarea unui supliment nutritiv datorită vitaminelor pe care le conține. Oțetul de mere trebuie să facă parte din orice dietă pentru eliminarea acneei pentru că dă un aspect luminos tenului și accelerează vindecarea leziunilor, fără cicatrici. Îl poți adăuga la o mulțime de preparate, cum ar fi dressingurile, supele, ciorbele, humusul, tocănițele sau legumele fierte la aburi. Poți face și un tratament natural de detoxifiere consumând în fiecare dimineață o lingură de oțet cu un pahar de apă.

Poate fi aplicat și direct pe piele pentru a trata leziunile problematice, dar ai grijă să-l diluezi în apă sau să pui doar câteva picături în loțiunea tonică.



4. Miso

Această pastă din boabe de soia este esențială pentru tratamentul natural al acneei. În medicina tradițională asiatică, o supă de miso este remediul rapid pentru leziunile acneice dureroase deoarece netezește tenul, îi redă o textură sănătoasă și elimină rapid inflamațiile și infecția.

Există mai multe variante de pastă miso, culoarea indicând cât de mult a durat procesul de fermentare.Alege întotdeauna pasta miso de culoare închisă cu un gust sărat pentru a consuma o cantitate ridicată de enzime și probiotice naturale. Miso mai deschis la culoare este ușor dulceag, dar nu este la fel de eficient pentru acnee, mai ales dacă afecțiunea dermatologică este de gravitate moderată. Adaugă miso la salate, humus, sosuri sau tocănițe și prepară supa tradițională de fiecare dată când ai ocazia. Ai grijă să nu adaugi miso niciodată în apă care fierbe pentru că vei neutraliza bacteriile benefice. Folosește pasta aromată pentru a armoniza aromele preparatelor după ce ai oprit focul.



5. Murăturile

Castraveții, conopida, morcovii, roșiile, ceapa, usturoiul sau dovleceii murați sunt elemente esențiale pentru a combate acneea rapid. Alege întodeauna murăturile fermentate, nu pe cele care sunt doar în oțet. Le poți consuma simple sau la sandvișuri, piureuri, salate ori la micul dejun cu o porție de fulgi de ovăz integral.