4 rețete de smoothie cu ierburi aromatice pentru o piele strălucitoare

Îți dorești un ten cu aspect odihnit și revigorat dar produsele cosmetice la care apelezi nu îți oferă rezultatele așteptate? Apelează la câteva rețete eficiente de smoothie și vei avea din nou o piele hidratată, cu un aspect luminos.

Poate că ideea de smoothie te face să te gândești imediat la fructele dulci, dar poți prepara și variante verzi, cu beneficii importante pentru piele. Primul pas spre o piele frumoasă este rectificarea meniului zilnic, iar adăugarea unui smoothie cu vitamine, minerale și fibre va contribui la eliminarea descuamării, a coșurilor și la reducerea ridurilor.

Dacă alegi să folosești ierburi aromatice pentru a condimenta un smoothie poți evita complet sarea sau zahărul, precum și orice alte ingrediente artificiale care îți pun sănătatea în pericol. Nu este nimic în neregulă cu selectarea unei game speciale de cosmetice pentru înfrumusețarea pielii, dar strălucirea tenului provine în primul rând din interior.



Iată ce smoothie-uri trebuie să prepari cât mai des pentru a-ți revitaliza tenul:



1. Smoothie cu pătrunjel și pere

Pătrujelul conține luteolină, un antioxidant puternic și o combinație de uleiuri esențiale, dintre care miristicina are cel mai intens efect de refacere a texturii pielii. În plus, îți furnizează o doză importantă din vitaminele K și C. Pentru a armoniza gustul intens al pătrunjelului vei utiliza perele coapte, lămâia și ghimbirul. În plus, spanacul conține mult acid folic, mangan și vitaminele A, C și K.

Ingrediente:

- ½ cană de pătrunjel tocat;

- o linguriță de ghimbir pudră;

- 2 pere coapte, tăiate cubulețe;

- o lingură de miere;

- sucul de la o jumătate de lămâie;

- 2 căni de spanac;

- 2 căni de apă.

Cum se prepară:

Pune mai întâi fructele, apoi restul ingredientelor în blender și mixează până când obții un amestec omogen.



2. Smoothie cu mărar și ananas

Mărarul este foarte util pentru că accelerează ritmul de eliminare a metalelor grele din corp, în special mercurul și plumbul, care pot declanșa afecțiuni cronice dacă se acumulează pe o perioadă îndelungată de timp. Este foarte util să folosești mărar la smoothie-uri, sosuri și aluaturi pentru a-ți proteja organismul, mai ales dacă obișnuiești să consumi des pește care conține mercur sau folosești rujuri care conțin plumb.

Și ananasul este bogat în vitamina C și conține enzima bromelaină, care stimulează digestia și eliminarea toxinelor. Apa de cocos menține hidratarea și dă o consistență ușoară amestecului, iar spanacul și salata verde furnizează doze importante din vitaminele A și C.Și ananasul este bogat în vitamina C și conține enzima bromelaină, care stimulează digestia și eliminarea toxinelor.

Ingrediente:

- o cană de spanac crud;

- o cană de salată verde;

- sucul de la o jumătate de portocală;

- ½ cană de mărar proaspăt, tocat;

- 2 căni de apă de cocos.

Cum se prepară:

Amestecă toate ingredientele în blender, începând cu fructele, apoi savurează presărat cu puțină scorțișoară.



3. Smoothie cu busuioc și fructe de pădure

Este un smoothie consistent, cremos și nu prea dulce. Busuiocul este un ingredient mai rar întâlnit la smoothie-uri, dar are beneficii importante pentru piele și sănătate. Conține flavonoizi unici (orientina și vicenina) care te protejează împotriva factorilor poluanți și iritanți din mediul înconjurător. Vitamina C din căpșuni, antioxidanții din afine și vitamina A din spanac completează această formulă ideală pentru un ten odihnit.

Ingrediente:

- 10 căpșuni;

- 2 căni de afine;

- 16-20 de frunze de busuioc verde;

- 2 căni de spanac crud;

- 3 căni de lapte de cocos;

- câteva frunze de iarbă de lămâie (opțional).

Cum se prepară:

Amestecă toate ingredientele cu blenderul, punând mai întâi fructele și savurează cu puțin turmeric.



4. Smoothie cu pepene galben și mentă

Menta conține acid rozmarinic, care este un antioxidant natural și are proprietăți de răcorire și calmare a pielii. Un alt ingredient special din acest smoothie este ceaiul verde Matcha, care conține foarte multă clorofilă și activează enzimele din organism. Pepenele galben îți va furniza o doză importantă de potasiu, echilibrând lichidele din organism și tensiunea arterială. Este un smoothie ideal pentru zilele călduroase de vară.

Ingrediente:

- 3 căni de pepene galben, tăiat cubulețe;

- o cană de afine;

- o linguriță de ceai Matcha pudră,

- 6 frunze de mentă;

- o lingură de miere;

- 1 ½ căni de lapte de cocos sau apă.

Cum se prepară:

Pune mai întâi fructele, apoi restul ingredientelor și mixează-le cu blenderul.