4 fructe și legume mov pe care ar trebui să le consumi

O dietă sănătoasă este o dietă colorată. Fructele și legumele vin în cinci culori principale: roșu, galben / portocaliu, mov / albastru, alb și verde.

Ce fructe și legume mov ar trebui să incluzi în dieta ta?

1. Sfeclă

2. Afine

3. Mure

4. Vinete

Fiecare dintre aceste culori reprezintă, în general, vitamine, minerale și antioxidanți specifici. Acele fructe și legume mov pe care le vezi la piață sau în diferite rafturi au un conținut bogat de antioxidanți. Este vorba despre flavonoide, polifenoli și antocianină, substanțe care ajută la gestionarea diabetului, reducerea nivelului de colesterol, reducerea inflamațiilor și menținerea funcției cerebrale pe măsură ce îmbătrânim.Sfecla are un conținut bogat de vitamine, în special A, C și B6. Această legumă este, de asemenea, o sursă uimitoare de folat, fibre, zeaxantină, luteină și o varietate de minerale care stimulează starea generală de sănătate. Sfecla poate ajuta la controlul tensiunii arteriale și la îndepărtarea demenței. De asemenea, te poate ajuta să accelerezi recuperarea de după exercițiile fizice și să crești performanța în timpul mișcării.Aceste fructe mici au un conținut bogat de antioxidanți numiți antociani, care sunt responsabili pentru culoarea lor. Au și alți antioxidanți, quercitina și kaempferol, care oferă beneficii suplimentare pentru sănătate. Conțin și vitamine și minerale, inclusiv fier, calciu, zinc și vitaminele K și C. Afinele au fost studiate pentru potențialele lor beneficii în ceea ce privește scăderea riscului apariției diabetului, bolilor de inimă, bolii Alzheimer și obezității.Un studiu a arătat chiar că afinele au reușit să scadă creșterea celulelor canceroase cu 50%.Murele sunt un alt fruct incredibil, cu beneficii pentru sănătate asemănătoare afinelor. Acestea sunt pline de antioxidanți și vitamina C, fibre, luteină, zeaxantină, potasiu și magneziu. Murele se numără printre cele mai bune fructe pentru neutralizarea radicalilor liberi pe baza capacității lor antioxidante. S-a dovedit că ajută la încetinirea cancerelor pulmonare, de sân, colon și prostată. Pot aduce beneficii și în ceea ce privește menținerea sănătății creierului.Vinetele sunt incredibil de bogate în substanțe nutritive și, în plus, cui nu-i place o salată de vinete? Aceste legume reprezintă o sursă uimitoare de vitamine (K, C și B6), minerale necesare pentru sănătate și fibre, la fel ca majoritatea legumelor. În plus, antocianinele din vinete pot reduce riscul apariției cancerului, pot îmbunătății factorii de risc cardiovascular și pot preveni îmbătrânirea creierului. Iar dacă salata de vinete nu este neapărat preferata ta, poți oricând să faci câteva felii de vinete la grătar, care se potrivesc perfect ca garnitură alături de un alt preparat.