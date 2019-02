4 combinații de alimente utile pentru copii

Este foarte bine să creezi un meniu cu multe vitamine și minerale pentru cel mic, dar dacă ai obține beneficii suplimentare apelând la combinații specifice recomandate de nutriționiști?

Unele vitamine sau minerale sunt preluate mai bine de organismul copiilor dacă sunt consumate simultan cu alte alimente utile. Potrivit specialiștilor, există combinații benefice de alimente care pot fortifica organismul copiilor mult mai eficient decât dacă preparatele respective ar fi fost consumate separat, în intervale diferite. Servește-i copilului cât mai des aceste combinații care îi vor da multă energie, fără să fie nevoie să petreci timp suplimentar în bucătărie.



Iată ce alimente sunt mult mai utile împreună decât separat:



1. Căpșuni cu pâine prăjită din făină integrală

Deși copiii au tendința să prefere produsele din făină albă, o strategie creativă îi va determina să aprecieze și opțiunile din făină integrală. În acest mod vei evita efectul negativ asupra glicemiei celui mic, prevenind pofta de mâncare excesivă cauzată de lipsa de nutrienți din produsele care conțin făină rafinată. Focalizarea pe făina albă poate crește riscul de obezitate infantilă și va accentua oboseala resimțită după digerarea rapidă a acestor alimente. Căpșunile sunt o variantă utilă pentru a-i distrage atenția copilului de la prăjituri, bomboane sau gogoși. Foarte rar sunt refuzate de copii, așa că nu ezita să le folosești cât mai frecvent. Sunt o sursă excelentă de vitamina C și mențin nivelul de energie pe parcursul întregii zile.

Deși ai putea să îi dai separat copilului cele două ingrediente, este mai avantajos să combini o porție de căpșuni cu felii crocante de pâine prăjită din făină integrală. Poți face acest lucru fie la micul dejun, dacă de obicei copilul nu are poftă de mâncare, sau ca gustare de după-amiază. Vitamina C din componența căpșunilor susține conversia fierului conținut de pâinea din făină integrală sub o formă care poate fi prelucrată mai ușor de organism. În acest mod se asigură oxigenarea sângelui și este prevenită anemia.



2. Terci de ovăz și lapte

Dacă îl lași că contribuie la prepararea acestei rețete vei evita respingerea ei și poate chiar îi vei stimula interesul pentru gătit. Dacă încerci să obișnuiești copilul să consume în primul rând cereale integrale, evitându-le pe cele cu mult zahăr de la cutie, este indicat să începi folosind ovăzul pentru că este aromat și sondajele arată că majoritatea copiilor reacționează pozitiv atunci când îl gustă. Terciul de ovăz poate deveni o tradiție pentru voi, pregătindu-l în foarte multe variante și chiar lăsându-l pe cel mic să propună diferite ingrediente cum ar fi alunele, nucile, semințele sau fructele confiate pentru a-l face mai apetisant.

Laptele este, de asemenea, foarte important în dieta copiilor pentru că are o contribuție fundamentală la fortificarea sistemului osos. Dacă observi că cel mic nu este foarte atras de un pahar de lapte simplu, mai bine integrează-l într-o rețetă pentru a te asigura că previi lipsa de calciu.

Deși poți prepara terciul de ovăz numai cu apă, este mai util să folosești lapte pentru a include un plus de proteine și calciu în dieta copilului. Gustul dulce al laptelui combinat cu savoarea fină a ovăzului te va ajuta să folosești mai puțin zahăr. În plus, magneziul din componența ovăzului crește cantitatea de calciu preluată de organismul copilului pentru că previne combinarea acestui mineral cu fibrele și restul nutrienților.



3. Ulei de măsline și legume

Copiii sunt atrași de preparatele crocante, dar nu este indicat să le oferi prăjeli foarte des. Alege uleiul de măsline și creează savoarea crocantă la cuptor, evitând prăjirea. Legumele sunt puțin mai greu de introdus în meniul celor mici, dar dacă le rumenești la grătar sau le fierbi la abur, iar după aceea adaugi și puțin ulei de măsline, plus semințe de in râșnite și fulgi de migdale, vei stârni interesul copilului.



4. Carne de pui și morcovi

Nu păstra supa de pui numai pentru zilele când copilul este răcit sau are gripă. O poți pregăti destul de des, variind gustul cu ajutorul ierburilor aromatice și al condimentelor. Și friptura de pui este o sursă importantă de vitamine și proteine pentru copii. Morcovii conțin o cantitate importantă de vitamina A, stimulând imunitatea și protejând vederea. Combină friptura de pui la grătar cu o garnitură de morcovi caramelizați sau fierți la abur, iar la supa de pui adaugă de fiecare dată rondele de morcov pentru a stimula conversia beta-carotenului.