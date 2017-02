Stresul şi alimentaţia dezechilibrată pot să îmbolnăvească inima. Ca să o protejezi de boli, consumă aceste 15 alimente care sunt sănătoase pentru inimă!

1. Peştii graşi

2. Terciul de ovăz

3. Fructele de pădure

5. Oleaginoasele

6. Uleiul extravirgin de măsline

7. Vinul roşu

Atunci când consumi alimente bogate în grăsimi saturate (toate produsele de origine animală şi cele procesate industrial), nivelul colesterolului rău creşte, se formează depozite de grăsime (plăci de aterom) pe pereţii interiori ai vaselor de sânge şi inima nu mai funcţionează cum trebuie. Pentru a preveni acest efect este important să incluzi în alimentaţia ta zilnică aceste 15 alimente care sunt sănătoase pentru inimă şi o protejează de boli grave:Heringul, macroul, somonul şi sardinele conţin grăsimi sănătoase care protejează inima de ateroscleroză, o afecţiune caracterizată prin întărirea şi îngustarea arterelor.Este bogat în fibre şi recunoscut pentru faptul că scade nivelul colesterolului rău. Acest lucru are un efect benefic asupra inimii, ajutând-o să funcţioneze cum trebuie.În special afinele şi căpşunile sunt recunoscute pentru efectul benefic asupra inimii. Ele au capacitatea de a regla tensiunea arterială şi de a dilata vasele sanguine pentru ca inima, favorizâna astfel circulaţia sângelui prin artere.Alege sortimentele de ciocolată cu peste 70% cacao şi consumă cu regularitate câte 1-2 pătrăţele pe zi. Ciocolata neagră reglează tensiunea arterială, previne formarea cheagurilor de sânge şi luptă cu inflamaţiile care apar în corp.Au un conţinut foarte mare de fibre care sunt benefice pentru inimă, iar în plus aduc şi multă vitamina E care scade nivelul colesterolului rău.Se consumă în cantităţi mici, însă trebuie să ştii că până şi câteva linguri cu ulei extravirgin de măsline pot să normalizeze nivelul colesterolului şi al glicemiei din sânge.Reduce depunerile de grăsimi care se formează în vasele sanguine şi are efect benefic asupra inimii datorită resveratrolului, o substanţă care s-a demonstrat că face minuni în corp. Însă, trebuie să consumi cu moderaţie vinul roşu!