Este sănătos sau nu să te antrenezi pe stomacul gol?

Pe măsură ce cantitatea de informații legată de fitness devine tot mai mare, riscul de a asculta sfaturile unor persoane care nu sunt specialiste este, de asemenea, în creștere.

Cu toate acestea, unul dintre cele mai controversate mituri este acela conform căruia este sănătos să te antrenezi pe stomacul gol. Iată la ce concluzie au ajuns specialiștii!Cât de bine este să te antrenezi pe stomacul gol?Convingerea comună conform căreia antrenamentul pe stomacul gol este mai eficient a început să fie dezbătută mai profund în ultima vreme. Jurnalul Britanic al Nutriției și Jurnalul Internațional de Nutriție Sportivă și Metabolism pentru Exerciții au publicat studii care susțin antrenamentele pe stomacul gol, atunci când este vorba de procentul de grăsimi pierdute în timpul mișcării fizice.În plus, un studiu publicat în Jurnalul European de Fiziologie Aplicată arată faptul că antrenamentul pe stomacul gol oferă un răspuns anabolic post-antrenament mai bun pentru menținerea greutății, ceea ce înseamnă că oferă un mediu mai bun pentru construirea mușchilor.Prin asigurarea unei absorbții mai bune a nutrienților post-antrenament, antrenamentul pe stomacul gol are potențialul de a îmbunătăți sensibilitatea la insulină și, prin urmare, reprezintă un agent important în procesul de pierdere a grăsimilor. Reglarea sensibilității la insulină ajută la scăderea nivelului de zahăr din sânge, care este unul dintre cei mai importanți factori atunci când vine vorba de slăbit.Jurnalul de Fiziologie a publicat un studiu care a arătat o îmbunătățire semnificativă a sensibilității la insulină pentru persoanele care mănâncă după antrenament.În cele din urmă, antrenarea pe stomacul gol s-a dovedit a fi benefică pentru anduranța performanțelor fizice. Într-un studiu, zece cicliști profesioniști și-au menținut masa musculară, au redus masa de grăsime și au menținut performanța.Există și o altă latură a poveștii. În timp ce răspunsul organismului la un antrenament de mare intensitate este de a arde glicogenul, carbohidrații stocați, corpul începe să se adapteze la noul sistem în cele din urmă și stochează grăsimi din următoarea masă, arzând mai puține calorii pentru a compensa.În plus, atunci când faci mișcare după ce ai mâncat, s-ar putea să poți reduce pofta de mâncare din cursul zilei. Iar un apetit mai scăzut înseamnă mai puține gustări în timpul zilei și un risc scăzut de a mânca mai mult decât cere organismul, ceea ce este o veste bună pentru persoanele care vor să slăbească. Deși poate părea că antrenamentul pe stomacul gol are rezultate mai bune, cercetările ulterioare ne arată că trebuie să mâncăm înainte de a face mișcare.