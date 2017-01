Cum să elimini excesul de apă din organism ca să arăți mai bine

Pungile de sub ochi, efectul de față umflată și senzația de picioare grele sunt rezultatul unui exces de apă în organism, blocată în țesuturi.

Renunță la sare

Bea mai multă apă

Mănâncă mai multe fructe și legume

Evită consumul de alcool

Mergi la saună

După o perioadă în care probabil ai mâncat mai mult ca de obicei, fel de fel de bunătăți, toate acestea sunt și mai accentuate. Vei obține o mulțime de beneficii dacă reușești să elimini apa blocată în țesuturi: îți detoxifici organismul, vei părea mai suplă, celulita va fi estompată și vei scăpa de pungile de sub ochi. Iată ce trebuie să faci ca să elimini excesul de apă:Consumul exagerat de sare este principalul vinovat pentru blocarea apei în țesuturi. Iar primul pas pe care trebuie să-l faci este să reduci semnificativ sarea din alimentație. Nu mai adăuga suplimentar sare în mâncarea gătită și evită alimentele procesate care au un nivel extrem de ridicat de clororură de sodiu, precum chipsuri, măsline, murături, brânză, mezeluri etc.Poate sună surprinzător, dar una dintre cele mai bune metode de a elimina excesul de apă din țesuturi este aceea de a bea mai multă apă în fiecare zi. Cei doi litri de apă pe care ar trebui să-i consumi zilnic contribuie la eliminarea toxinelor care determină blocarea apei în organism.Dacă nu poți bea suficientă apă, alege ceaiurile din plate, neîndulcite, în care să adaugi puțină lămâie.Înlocuiește alimentele intens procesate și cele foarte grele, bogate în grăsimi saturate de origine animală, cu unele mult mai ușoare, pe bază de legume, verdețuri, fructe și nuci.Alcoolul are un efect inflamator asupra organismului, ceea ce are ca efect, printre altele, și blocarea apei în țesuturi. Renunță să mai consumi băuturi alcoolice și efectul se va observa rapid.

Pentru că stimulează transpirația și odată cu ea sunt eliminate toxinele, sauna este o procedură ideală pentru a scăpa de apa blocată în țesuturi. Dacă nu ai încercat niciodată sauna, trebuie să ceri sfatul medicului înaintea unei astfel de proceduri pentru că poate fi periculoasă pentru persoanele care suferă de probleme cardiace sau respiratorii.