Cum arată antrenoarele de fitness celebre când nu se pozează în unghiul potrivit

"Acesta este corpul meu perfect în 1% din timp şi în a doua imagine sunt eu în 99% din timp. Şi iubesc ambele fotografii la fel de mult. Că este vorba despre un unghi bun sau prost, nu trebuie să te iubeşti mai puţin. Recent am dat peste un articol despre o femeie care spunea că refuză să-şi accepte imperfecţiunile, deoarece acestea nu există. Mi-a plăcut atât de mult acest lucru, deoarece transmite un mesaj foarte puternic legat de faptul că celulita, colăceii, vergeturile nu reprezintă lucruri de care să ne fie ruşine şi să devină o obsesie pentru noi", scrie antrenoarea în dreptul fotografiei."Nu m-am pozat în aceste ipostaze, deoarece consider că arăt rău sau pentru că colăceii sunt inestetici, ori părul nearanjat sau lipsa de make-up nu sunt în regulă. Toate acestea sunt absolut normale. Impactul pe care social media îl are asupra tinerelor şi a încrederii de sine reprezintă o problemă", a scris Anna Victoria pe contul său de Instagram.