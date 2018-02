5 idei de gustări potrivite după ce ai făcut sport

Corpul tău are nevoie de nutrienţi ca să se refacă după ce ai făcut un antrenament intens. Descoperă câteva sugestii de gustări care se potrivesc perfect după ce ai fost la sală!

Ca să ai o gustare sănătoasă şi echilibrată poţi să optezi pentru una dintre combinaţiile de mai jos:

1. Un măr cu unt de arahide

2. Un baton proteic cu ingrediente sănătoase

3. Un pahar de lapte cu cacao

4. Două ouă

5. Un smoothie hrănitor

O gustare sănătoasă, fie că este vorba despre ceva dulce sau sărat, este necesară imediat după antrenament, deoarece ajută la regenerarea muşchilor şi te încarcă cu energie pentru toată ziua. Ştim că există o mulţime de opţiuni, însă este foarte important să te hrăneşti corect dacă faci constant antrenamente la sală.Tăiat în felii şi consumat cu o lingură de unt de arahide, mărul se transformă într-o gustare perfectă după antrenament. Această combinaţie furnizează proteine, grăsimi sănătoase şi carbohidraţi buni, elementele necesare pentru refacerea organismului după efort.Nu consuma orice baton proteic, ci optează pentru unul care conţine doar ingrediente naturale şi este îndulcit cu fructe uscate, cum ar fi curmalele sau stafidele.În plus, acesta mai trebuie să conţină nuci/seminţe care furnizează proteine.Laptele cald cu cacao este o combinaţie bună pentru că furnizează proteine şi carbohidraţi, fiind o gustare perfectă după antrenament.Dacă te antrenezi ca să scapi de kilogramele în plus, atunci alege să consumi ouă după antrenament. Constituie un mic dejun perfect după antrenament sau o gustare sănătoasă. Ouăle au un conţinut mare de proteine, grăsimi sănătoase, vitaminele A, B12, D şi minerale precum calciu şi acid folic.Un smoothie verde care conţine frunze de spanac, banană, lămâie, lapte vegetal, un sfert de avocado, seminţe de in măcinate şi unt de arahide constituie o gustare perfectă după ce te-ai antrenat. Furnizează corpului proteine, grăsimi sănătoase şi carbohidraţi buni.