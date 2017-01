10 exerciţii cardio pentru arderea grăsimilor

Nu ai nevoie de niciun accesoriu şi poţi să arzi o mulţime de calorii cu acest set de exerciţii cardio care accelerează ritmul cardiac şi te ajută să slăbeşti.

Dacă nu îţi place să alergi, dar vrei să slăbeşti exerciţiile cardio sunt cele care ideale pentru tine. Ele au o mulţime de beneficii pentru sănătatea inimii, dar ajută şi la eliminarea celulitei şi a excesului ponderal. Exerciţiile cardio stimulează toată musculatura corpului şi te ajută să arzi grăsimile.Potrivit specialiştilor, exerciţiile cardio sunt chiar mai eficiente decât alergarea atunci când vrei să scapi de excesul ponderal.Aceste exerciţii au un impact benefic asupra inimii, ajută la scăderea nivelului de colesterol şi previn apariţia bolilor cardiovasculare grave. Ele cresc rezistenţa inimii şi o apără de boli.Aceste exerciţii stimulează metabolismul şi arderea grăsimilor, ajutându-te să scapi de kilogramele în plus. Nu contează durata antrenamentului, ci intensitatea lui. Cu ajutorul acestor exerciţii poţi să lucrezi foarte intens într-un timp scurt, iar efectele asupra metabolismului se vor resimţi imediat.Prin efectuarea acestor exerciţii se produc hormonii care combat depresia şi te ajută să gestionezi mai bine situaţii stresante.Numeroase studii au scos la iveală faptul că exerciţiile cardio îmbunătăţesc memoria, ajutând la o oxigenare mai bună a creierului şi la buna lui funcţionare.Aceste exerciţii sunt benefice şi persoanelor care suferă de diabet, deoarece prin practicarea lor se menţine sub control nivelul glicemiei.De asemenea, ajută la slăbit, lucru esenţial în cazul diabetului sau la menţinerea unei greutăţi corporale normale.Un antrenor celebru a prezentat pentru PopSugar câteva exerciţii cardio pe care le poţi face acasă. În 20 de minute vei arde foarte multe calorii şi nu vei fi nevoită să apelezi la alergare ca să slăbeşti.Dacă nu faci sport cu regularitate şi nu ai foarte multă rezistenţă poţi să treci o singură dată prin aceste exerciţii şi să ai un antrenament intens de 10 minute, iar în timp să ajungi să le repeţi şi să ajungi la 20 de minute de antrenament. Important este să nu sari peste încălzire şi să încerci să faci cât mai multe repetări din acelaşi exerciţiu timp de 1 minute!Poţi să foloseşti acest video pentru a învăţa exerciţiile şi le poţi face deodată cu antrenorul! Astfel îţi va fi mai uşor să treci prin fiecare exerciţiu şi să nu le uiţi ordinea. Antrenamentul tău va fi unul intens şi te va ajuta să scapi de kilogramele în plus dacă incluzi aceste exerciţii cardio în programul tău!