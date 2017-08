Specialiştii au demonstrat la ce oră să mănânci ciocolată fără să te îngraşi

Dacă este să ne luăm după studiul efectuat de o echipă de cercetători de la Syracuse University din New York, ciocolata consumată la micul dejun este bună pentru creier şi siluetă.

Mic dejun şi desert înainte de ora 9 dimineaţa

În urma unui experiment efectuat pe persoane cu vârste între 23 şi 98 de ani s-a constatat că ciocolata are un efect benefic pentru sănătatea creierului şi o putem consuma la micul dejun, scrie BrightSide care a citat studiul. Astfel că dacă preferi să mănânci ceva dulce la micul dejun este de preferat să faci acest lucru, deoarece este mai bine să te răsfeţi dimineaţa decât mai târziu în timpul zilei, susţin specialiştii.Ca să te convingi că prăjitura cu ciocolată consumată la micul dejun este recomandată de specialişti află că şi în urmă cu câţiva ani o echipă de cercetători de la Tel Aviv University au declarat că ei consumă întotdeauna ciocolată sau prăjitură cu ciocolată la micul dejun, deoarece au observat că îi ajută să se concentreze mai bine la muncă.Pe lângă efectul benefic asupra creierului, ciocolata inclusă la micul dejun ajută şi la slăbit, după cum susţine nutriţionistul Daniela Jakubowicz care a scris bestsellerul "The Big Breakfast Diet". "Dimineaţa este considerat acel moment al zilei când corpul transformă totul în sursă de energie. Dacă alegi să consumi ciocolată sau prăjitură cu ciocolată în timpul zilei atunci corpul tău va depozita toate grăsimile.Tocmai aceasta este şi explicaţia pentru care te îngraşi cu toate că nu mănânci mult", explică nutriţionistul.Potrivit specialistului, micul dejun şi desertul cu ciocolată trebuie consumate înainte de ora 9 dimineaţa. Studiile arată că persoanele care iau micul dejun (carbohidraţi, proteine) şi un desert de 600 de calorii reuşesc să slăbească mai mult decât cei care consumă un mic dejun de doar 300 de calorii mult mai târziu în zi.Prin urmare, dacă ai poftă de ciocolată este de preferat să o consumi dimineaţa fără să-ţi compromiţi dieta atât vreme cât ai un regim alimentar sănătos. Flavonoizii din ciocolată sunt cei care aduc o mulţime de beneficii corpului şi pe lângă ciocolată îi mai găsim în ceai, vin roşu, struguri şi mere. De asemenea, teobromina din boabele de cacao are un efect spectaculos asupra capacităţii de concentrare. Efectul ei stimulent este unul mult mai uşor decât cel al cofeinei din cafea. De asemenea, circulaţia sanguină este mai bună după ce consumi o cantitate mică de ciocolată neagră, iar acest lucru conduce la o oxigenare mai bună a creierului.