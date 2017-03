Sacrificiul unui antrenor: S-a îngrăşat 30 de kilograme ca să slăbească alături de clienta sa

Gestul care te lasă mut de uimire! Un instructor de fitness s-a îngrăşat 30 de kilograme ca să-şi motiveze clienta să slăbească împreună.

Un antrenor personal din New York are o altă abordare, iar ca să o determine pe prima lui clientă sa să slăbească a luat 30 de kilograme în greutate ca să pornească amândoi împreună în lupta împotriva kilogramelor în plus. Adonis Hill este un antrenor personal din New York, iar sacrificiul pe care l-a făcut pentru prima sa clientă l-a făcut cunoscut în întreaga lume.Ca să se îngraşe rapid, Adonis a renunţat la antrenamente şi a început să consume câte 8000 de calorii pe zi.După ce s-a îngrăşat 30 de kilograme, Adonis şi Alissa au început antrenamentele pe picior de egalitate, încercând să slăbească împreună. După patru luni, el a slăbit 26 de kilograme, iar Alissa Kane 27 de kilograme. În mai puţin de un an, Alissa a slăbit 58 de kilograme, iar Adonis 54 de kilograme.Nu numai antrenamentele au avut un impact atât de mare asupra fizicului lor, cât şi grija pe care au avut-o în privinţa alimentelor pe care le-au consumat.