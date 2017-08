Prăjituri mai sănătoase: 4 alternative ca să nu le mai îndulcești cu zahăr rafinat

Curmalele uscate amestecate cu puțină apă se transformă într-o pastă cu un gust caramelizat și suficient de dulce pentru a o folosi la deserturile tale preferate.

În cazul în care ți-ai propus să faci prăjituri mai sănătoase și să nu folosești zahărul rafinat poți să folosești aceste 4 alternative excelente ca să le îndulcești:









1. Extract de stevia rebaudiana

Are zero calorii şi nu vei simţi deloc lipsa zahărului. Foloseşte pliculeţele cu stevia sau un extract lichid de stevia rebaudiana atunci când vrei să prepari un desert, reducând astfel foarte mult din caloriile care vin odată cu folosirea zahărului rafinat.





În plus, dacă încerci să substitui untul cu o cantitate mai mică de ulei de măsline sau ulei de cocos presate la rece vei reduce şi mai mult numărul caloriilor.









2. Curmale amestecate cu apă

Această combinaţie va furniza doar zahăr natural, astfel că poţi să omiţi zahărul rafinat din reţetele de blaturi, chec şi brioşe. Gustul dulce şi uşor caramelizat oferit de curmale merge de minune într-o mulţime de reţete. Amestecă un pumn de curmale cu puţină apă în robotul de bucătărie pentru a obţine o pastă dulce.









Alege bananele bine coapte şi foloseşte acest piure în chec, brioşe sau alte prăjituri preferate. El va îndulci suficient de bine prăjitura şi nu vei fi nevoită să mai foloseşte zahărul rafinat. De asemenea, mai poţi să apelezi şi la piureul de mere făcut în casă (mere curăţate fierte la foc mic cu foarte puţină apă şi scorţişoară până când se înmoaie).









4. Zahăr din nucă de cocos

Are un indice glicemic scăzut şi nu generează o creştere bruscă a glicemiei. În plus, conţine numeroase vitamine şi minerale esenţiale pentru organism. Îl poţi folosi pentru a îndulci ceaiul, cafeaua, dar şi pentru dulciuri. Spre deosebire de zahărul rafinat din supermarket, acesta îşi păstrează toţi nutrienţii intacţi şi nu are un impact atât de puternic asupra pancreasului.





Zahărul din nucă de cocos se obține din nectarul florilor de nucă de cocos. Nectarul dulce este evaporat la temperaturi scăzute până devine un caramel gros, după care este uscat şi măcinat până devine pudră cristalizată.