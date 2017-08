Lista cu carbohidrații care te ajută să slăbești

Carbohidraţii nu sunt duşmanii tăi, trebuie doar să-i alegi corect! Păstrează la îndemână această listă cu carbohidraţii care te ajută să slăbeşti şi încorporează-i în dietă!

Iată o listă cu carbohidraţii care te ajută să slăbeşti:

Carbohidraţii furnizează energie, fiind esenţiali pentru sănătatea corpului nostru. Însă, la fel ca grăsimile care sunt bune şi rele, avem acei carbohidraţi simpli care favorizează depunerea grăsimilor şi cealaltă categorie de carbohidraţi complecşi care dau energie şi nu îngraşă.Astfel că dacă ţi-ai propus să scapi de kilogramele în plus şi toată lumea te-a sfătuit să renunţi de tot la carbohidraţi, acest sfat nu este chiar adevărat. Mult mai important este să renunţi la carbohidraţii care îngraşă, însă nu să excluzi de tot carbohidraţii din alimentaţia ta.Făina albă şi toate produsele fabricate din ea, precum şi orezul alb sunt de evitat într-adevăr, însă carbohidraţii buni care nu îngraşă îi găsim în legume, fructe, cereale integrale şi verdeţuri, astfel că pe aceştia te poţi baza în curele de slăbire.Carbohidrații sunt principala sursă de energie a organismului, asigurând necesarul caloric pentru buna funcționare a creierului dar și a sistemului muscular. Alegând carbohidrații bogați în nutrienți te asiguri că-ţi menții sănătatea fără să te lipseşti de vitaminele și mineralele esențiale.Orzul stimulează hormonii din intestine care au rolul de a controla apetitul şi de a regla metabolismul. Consumă această cereale integrală în locul orezului ca garnitură alături de legume sau peşte. Conferă saţietate de lungă durată şi te ajută la slăbit.Este o sursă importantă de nutrienți și carbohidrați. Este foarte bogat în fibre, plin de betacaroten, vitamina C și potasiu. Betacarotenul este o substanță cu rol protector împotriva anumitor tipuri de cancer dar și al unor maladii neurodegenerative, cum sunt Alzheimer și Parkinson.Este foarte bogat în potasiu și electroliți, având rolul de a ajuta sistemul osos dar şi metabolismul. Conține aproximativ 8 grame de carbohidrați, la o cantitate medie de 340 de grame.Mazărea verde este una dintre legumele cele mai bogate în nutrienți. Conține minerale esențiale, cum sunt fierul, zincul și potasiul dar și un fitonutrient, numit cumestrol, care are un rol protector împotriva cancerului la stomac. Mazărea reduce riscul de diabet de tip 2, datorită indicelui glicemic scăzut și a conținutului ridicat de fibre și proteine.