Ingredientul banal din alimente care te îngrașă fără să realizezi

Deși poate primul lucru care ți-a venit în minte a fost zahărul, se pare că mai avem un inamic ascuns în alimente care provoacă creșterea în greutate.

Probabil că ți s-a întâmplat de nenumărate ori să mănânci ceva sărat, iar peste câteva ore să simți că ai fața, mâinile și picioarele umflate. De obicei, efectul trece destul de repede, mai ales dacă bei suficientă apă.





Dar oamenii de știință au ajuns la concluzia că sarea nu are doar efectul de a bloca apa în țesuturi, ci are potențialul de a ne îngrășa fără să realizăm. Consumul excesiv de sare are ca efect acumularea treptată de kilograme în plus.





În cadrul unui studiu realizat în Australia, citat de womenshealthmag.com , persoanele care au mâncat paste cu un sos sărat au consumat cu 11% mai multe calorii decât persoanele care au mâncat paste cu un sos mai puțin sărat. Deși 11% nu ar părea mult, obiceiul de a mânca sărat poate determina în timp o creștere în greutate cu câteva kilograme.





Autorii studiului sugerează că excesul de sare din alimente poate "păcăli" senzația că te-ai săturat.





Nu numai că alimentele sărate te fac să mănânci mai mult, dar au un efect nedorit și asupra tensiunii arteriale. Prea mult sodiu conduce la creșterea tensiunii, ceea ce poate fi foarte periculos în special pentru persoanele care suferă de probleme cardiace.





Deși o masă ceva mai sărată din când în când nu are efecte nocive asupra unei persoane sănătoase, obiceiul de a mânca în fiecare zi sărat te poate îngrășa fără să realizezi. Din fericire, apetitul pentru gustul sărat se poate corecta. Cu alte cuvinte, dacă alegi să mănânci treptat din ce în mai puțin sărat îți poți educa gusturile astfel încât să ajungi la un consum redus de sare.