Pe lângă faptul că este delicios, humusul sau pasta de năut este foarte săţios. După ce vei descoperi cum te ajută humusul să slăbeşti îl vei introduce cu siguranţă în alimentaţia ta.

Cum te ajută humusul să slăbeşti?

Conferă saţietate

Poţi să-l foloseşti în locul maionezei

Poţi să-l faci foarte uşor acasă

Constituie o gustare perfectă

Câte calorii are humusul?

Cu ce se mănâncă humusul?

Ingredientul de bază al humusului sunt boabele fierte de năut. Acestea au un conţinut ridicat de proteine şi fibre, fiind considerate un aliment esenţial pentru sănătate.Deoarece humusul are un conţinut mare de fibre şi proteine conferă saţietate şi te împiedică să faci alegeri alimentare proaste. Un studiu realizat arată că persoanele care obişnuiesc să consume năut au fost mai puţin tentate să aleagă alimente de tip fast-food bogate în calorii şi au reuşir să slăbească mai uşor.Astfel vei avea o alternativă mult mai săracă în calorii pe care o poţi folosi cu încredere atunci când ţii dietă. În plus, poţi să-l foloseşti şi pentru a face un dressing hipocaloric pentru salate.Cu o conservă de năut şi puţin ulei de măsline (în cazul în care nu ai la îndemână tahina) poţi să prepari foarte rapid humus pe îl poţi consuma la orice masă principală, precum şi la gustări.În loc să optezi pentru dulciuri care furnizează multe calorii, poţi să alegi humusul ca gustare între mesele principale. Acesta conferă saţietate, scade colesterolul şi furnizează energia de care avem nevoie.De regulă o lingură cu humus are în jur de 25-30 de calorii, iar 100 de grame de humus vor aduce 177 de calorii.Ca să te asiguri că are un conţinut mai mic de grăsimi este bine să-l prepari acasă şi să foloseşti apa de la năut în locul uleiului de măsline. Astfel vei obţine un humus mai sărac în calorii şi mult mai gustos.Dacă vrei să slăbeşti trebuie să eviţi consumul de humus în combinaţie cu pâinea. Este de preferat să-l consumi ocazionat cu lipii, alături de multe verdeţuri şi legume. De asemenea, dacă vei cumpăra humusul din supermarketuri trebuie să citeşti cu atenţie eticheta cu ingrediente, deoarece sunt introduşi adesea aditivi.Cel mai bine este să faci humusul acasă din conserve cu boabe de năut mixate în robot cu pastă de susan (tahina), sare, piper, zeamă de lămâie, usturoi şi puţin din apa în care au stat boabele de năut. Astfel, conţinutul său caloric va fi mai mic şi îl poţi face după gusturile tale, adăugându-i şi condimentele preferate (boia afumată, chimen, curry) sau legume precum sfecla roşie/dovleac/spanac.Consumă humusul cu legume crude (felii de castravete, morcov, ţelină apio, ardei gras), cu o salată mare de rucola sau salată verde, în lipie combinat cu avocado şi legume/verdeţuri sau cu crackerşi din secară.