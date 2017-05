Are aproape 36 de ani, este mama a două fetiţe şi stârneşte admiraţia a milioane de bărbaţi şi femei cu silueta sa perfectă. Cum slăbeşte Adriana Lima, ce mănâncă şi ce exerciţii face?

Ce mănâncă Adriana Lima ca să aibă silueta perfectă?

O regulă de bază pe care o respectă cu stricteţe în privinţa dietei este legată de controlarea porţiilor. Supermodelul are mare grijă la cantităţile de alimente pe care le consumă la o masă, dar şi la diversitatea de ingrediente pe care le include pe parcursul zilei."Am o dietă echilibrată. Secretul meu constă în controlarea porţiilor de mâncare pe care le consum, dar am grijă şi să fac zilnic antrenament", declară supermodelul. Adriana Lima evită produsele procesate, băuturile alcoolice şi carbogazoase şi încearcă să aibă un consum mic de carbohiraţi. "Ideea de bază este să consumi ceea ce este natural şi să eviţi alimentele procesate, cum ar fi pâinea şi pastele. De asemenea, trebuie să elimini sau să reduci foarte mult consumul de cereale, orez, produse lactate.Rădăcinoasele, nucile şi fructele pot să fie consumate cu moderaţie", a declarat Dr. Charles Passler, nutriţionistul care a inventat dieta Paleo şi care-i supraveghează planul de alimentaţie.La micul dejun, Adriana Lima are câteva preferinţe pe care le alege în funcţie de dispoziţie: terci de ovăz cu stafide, omletă din albuşuri, iaurt cu miere şi muesli.Pentru gustări, supermodelul alege mereu legumele crude (morcovi, castraveţi) şi uneori o bucăţică de ciocolată neagră sau o linguriţă de miere de albine pentru a rezista la antrenamentele sportive.La masa de prânz, Adriana Lima combină mereu legumele (crude, la abur, la grătar) cu peşte, pui sau carne roşie.La cină, supermodelul alege o salată simplă, iar în unele seri sare peste această masă.