Cum să îţi ajuţi iubitul să slăbească? 11 sfaturi utile

Mâncarea delicioasă, căsătoria şi kilogramele în plus merg mână în mână pentru majoritatea cuplurilor!

Iată 11 sfaturi care îi va ajuta pe cei dragi să revină în formă:

Căutaţi diete împreună

Umple casa cu cele mai sănătoase alimente

Fă-i pachet pentru masa de prânz

Pregăteşte mese sănătoase şi echilibrate

Gătiţi împreună

Un studiu recent a arătat că persoanele căsătorite recent au luat în greutate în timpul primului an de căsnicie, în timp ce persoanele care au început să locuiască împreună se îngraşă chiar mai mult în primele 3 luni.Chiar dacă kilogramele în plus nu constituie o problemă pentru toată lumea, acest lucru este considerat nesănătos pe măsură ce îmbătrânim. Asta se întâmplă din cauza faptului că metabolismul nostru încetineşte şi suntem mai predispuşi la diferite boli care însoţesc creşterea în greutate. Beneficiile slăbitului sunt mari, dar uneori, ca să ajungi acolo este destul de greu. Ajută-ţi partenerul să înţeleagă importanţa şi beneficiile pierderii în greutate şi începeţi această călătorie împreună!Este mereu o idee bună să cercetaţi frecvent dietele, nu doar pentru scăderea în greutate, ci şi pentru creşterea în greutate. Doar pentru a vedea ce presupun, ce alimente sănătoase poţi consuma sau ce nutrienţi importanţi sunt în diferite combinaţii alimentare. Este foarte uşor ca cineva să urmeze un plan de dietă specific, în loc să începaă o dietă bazată pe propria cercetare. Există atât de multe diete care sunt create pentru diferite scopuri. Este extrem de important să examinăm şi să cercetăm câteva înainte de a lua o decizie finală. Alegeţi ceva rezonabil, fără prea multe restricţii şi pe care o puteţi urma cu uşurinţă perioade lungi de timp. Dieta cu conţinut scăzut de carbohidraţi a devenit foarte populară în ultimul timp. Aceasta se concentrează pe aportul de proteine, grăsimi sănătoase şi o cantitate minimă de carbohidraţi. Câteva studii recente privind această dietă arată că este una dintre cele mai eficiente pentru scăderea în greutate şi care a dat cele mai rapide rezultate. Dieta cu conţinut scăzut de calorii şi porţii mici este, de asemenea, foarte populară. Ea se concentrează în principal pe porţii mici şi contorizarea caloriilor. Aceste diete necesită mai mult timp pentru a vedea rezultate în organism în comparaţie cu dietele cu conţinut scăzut de carbohidraţi. Cu toate acestea, ele sunt mult mai echilibrate şi mai uşor de ţinut pe termen lung.Concetrează-te pe umplerea coşului de cumpărături cu alimente sănătoase, în loc de prăjituri, chipsuri sau fastfood. Începe încet să înlocuieşti aceste alimente cu fructe şi legume colorate pe care să le laşi în locuri vizibile. Acest lucru te va motiva atât pe tine, cât şi pe partenerul tău să opteze pentru acest tip de gustare. Atunci când nu există niciun fel de mâncare nesănătoasă în jurul tău, cel mai probabil vei începe să le alegi pe cele sănătoase în mod inconştient.Înlocuieşte gustările nesănătoase cu felii de legume crude, ouă fierte, iaurturi cu conţinut scăzut de grăsimi, brânză de vaci, hummus sau nuci. Înlocuiţi băuturile îndulcite şi energizantele cu lichide hidratante fără calorii, cum ar fi apa, apa aromatizată, ceai cu gheaţă sau cafea.Procurarea propriului prânz pentru serviciu îţi oferă mai mult control asupra caloriilor decât un prânz la restaurant. Te poţi asigura astfel că partenerul tău consumă ingrediente sănătoase şi proaspete. Încearcă să faci acest lucru atât pentru tine, cât şi pentru partenerul tău în fiecare zi. În loc să te grăbeşti dimineaţa pentru a face acest lucru, împachetează-le cu o seară înainte. Cumpără caserole speciale care vor menţine prânzul la temperatura dorită.O dietă echilibrată joacă un rol important în menţinerea sănătăţii. Asta înseamnă să consumi o gamă largă de alimente în proporţii corecte şi să consumi cantitatea corectă de alimente pentru a obţine şi a menţine greutatea dorită. O alimentaţie sănătoasă înseamnă că trebuie să incluzi întotdeauna 5 alimente pe zi, cum ar fi cartofii, pastele, orezul laptele sau produsele lactate, boabele, seminţele, peştele, ouăle pentru proteine şi nu uitaţi să beţi multă apă. Include proteine slabe în toate mesele partenerului, îl vor ajuta să se simtă sătul mai mult timp şi îşi va putea gestiona foamea pe tot parcursul zilei. Proteinele slabe ar trebui să includă ouă, carne de vită macră, fructe de mare, tofu şi leguminoase. Adaugă o cantitate generoasă de fructe şi legume la fiecare masă, ele promovează un intestin sănătos şi are efect antioxidant. Atât fructele, cât şi legumele au un conţinut scăzut de calorii şi conţin multe substanţe nutritive esenţiale pentru organism. Alege boabe întregi atunci când pregăteşti o masă. Cerealele integrale conţin mai multe proteine, fibre şi alte substanţe nutritive esenţiale. În plus, încearcă să alegi paste şi pâine din grâu întreg, orez brun, quinoa şi ovăz întreg.

Ori de câte ori aveţi timp, folosiţi-l pentru a găti împreună. Acest lucru vă va ajuta să vă consolidaţi relaţia şi, de asemenea, să deveniţi mai atraşi de ceea ce consumaţi. Gătitul cu persoana iubită îl va ajuta să combine diferite ingrediente şi să înveţe beneficiile pentru sănătate ale unei mese pregătite acasă. Dacă partenerul tău îşi schimbă dieta, atunci ar trebui şi tu să o schimbi pe a ta. Mâncând ce mănâncă şi partenerul tău îl va susţine şi îl va motiva.