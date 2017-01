Cum poți să slăbești dacă ești mereu ocupată?

Dacă ești prea ocupată ca să slăbești sau îți faci mereu griji din cauza kilogramelor nedorite, avem o veste bună pentru tine.

Nu trebuie să-ți pierzi timpul pentru a slăbi. Cu ajutorul sfaturilor potrivite, o poți face în câteva minute în fiecare zi. Iată ce mici inserții sănătoase poți face și tu în viața ta, pentru a scăpa de kilogramele în plus.





1. Bea cafeaua fără zahăr.





O cană de cafea are aproximativ zero calorii. O cană de cafea cu frișcă și zahăr are 80 de calorii. Dacă bei două căni pe zi, poți evita îngrășarea cu 6 kilograme pe an. Iar dacă nu îți place cafeaua, poți încerca ceaiul negru sau verde, acestea fiind cunoscute pentru proprietățile lor care te ajută să slăbești.





2. Lasă-te îmbiată de mirosul anumitor fructe.





Mirosul merelor verzi, bananelor și perelor te poate ajuta să-ți reduci apetitul și poftele pentru deserturile dulci, după cum au demonstrat studiile. Oamenii de știință cred că această reacție a organismului este datorată faptului că fructele enumerate mai sus te fac să te gândești în subconștient la alegerile alimentare sănătoase.





3. Profită de legumele congelate.





În timp ce produsele congelate au o densitate mare de substanțe nutritive, uneori mai mare și decât a alimentelor aflate în stare proaspătă, alimentele conservate nu reușesc să mențină nutrienții activi. Un studiu publicat în Jurnalul Științei Alimentelor și Agriculturii a demonstrat că la unele legume conservate, concentrația de vitamina C a fost deteriorată chiar și până la 95%, iar fiecare vitamină din complexul de vitamine B a fost distrusă.





4.





Noile studii sugerează faptul că drupele, adică fructele precum prunele, piersicile și nectarinele, ar putea ajuta la prevenirea apariției grăsimii abdominale, creșterii colesterolului și rezistenței la insulină. Aceste fructe conțin compuși fenolici puternici, care pot ajuta organismul să-și adapteze producția genelor de grăsime. Poți mânca fructele de mai sus ca gustări sau le poți tăia felii și adăuga într-o salată.





5. Mănâncă puțin înainte de a mânca.





Deși poate părea contraintuitiv, o gustare luată înaintea cinei te poate ajuta să scapi de câteva kilograme. O serie de studii realizate în Penn State au descoperit că un măr sau o supă servită înaintea unei cine la restaurant poate reduce aportul total de calorii cu 20%.





6. Imaginează-ți că mănânci multe dulciuri.





Un studiu recent a constat faptul că persoanele care se gândesc că mănâncă o cantitate mare din dulciurile preferate, înainte de a mânca propriu-ziu, vor mânca mai puțin. Pentru acest studiu, cercetătorii le-au cerut participanților să-și imagineze că mănâncă 3, respectiv 30 de bomboane, după care i-au invitat să mănânce câteva. Cei care și-au imaginat că mănâncă mai multe, au fost cei care au mâncat cele mai puține bomboane.