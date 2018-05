Cele mai bune superalimente te pot ajuta să întărești sistemul osos, să îmbunătățești vederea și chiar mintea. Dar știai că noile studii sugerează faptul că există și superalimente pentru slăbit?

Care sunt cele mai bune superalimente pentru slăbit?

1. Fasole neagră

2. Ovăz

3. Avocado

4. Somon

5. Afine

6. Broccoli

7. Orez brun

Superalimentele reprezintă centre nutriționale care te pot ajuta din mai multe perspective când vine vorba de sănătatea ta. Iată câteva exemple care te vor ajuta să ai grijă de silueta ta!O cană cu fasole neagră conține 15 grame de proteine satisfăcătoare și nu conține nici măcar o grăsime saturată regăsită în alte surse de proteine, cum ar fi carnea roșie.Ovăzul are un conținut bogat de fibre, iar o porție te poate ajuta să te simți sătulă de-a lungul unei zile întregi. Doar o jumătate de cană de ovăz conține 4,6 grame de amidon, un carbohidrat sănătos care stimulează metabolismul și arde grăsimile.Nu există niciun motiv pentru care să îți fie frică să consumi grăsimi, cât timp este vorba despre grăsimile corecte. Acidul oleic, un compus din grăsimile mononesaturate sănătoase din avocado, poate liniști foamea. Consumă un sfert sau jumătate de avocado și vei vedea că grăsimea abdominală începe să dispară. Acest fruct conține, de asemenea, fibre și proteine.Sursele de proteine te ajută să te simți sătulă fără a adăuga grăsimi în dieta ta.Cu toate acestea, 50% dintre femeile cu vârstele cuprinse între 18 și 50 de ani nu știu dacă consumă suficient din acest nutrient esențial. Este ușor să îți atingi aportul de proteine cu ajutorul somonului.Afinele sunt cunoscute mai ales pentru efectele anti-aging. O cană cu afine are doar 80 de calorii și te ajută să te simți sătulă, deoarece conține 4 grame de fibre.Gătit sau crud, broccoliul este cunoscut pentru puterea sa de prevenire a cancerului. Iar o porție de broccoli are mai puțin de 30 de calorii, așa că te poate ajuta să scapi de problemele pe care le fac kilogramele în plus.Orezul brun reprezintă o alternativă mai plăcută la orezul alb. O jumătate de cană de orez brun conține 1,7 grame de amidon, acel carbohidrat care stimulează metabolismul și arde grăsimile. În plus, orezul brun reprezintă un aliment cu o densitate energetică scăzută, adică este sățios, dar are un conținut scăzut de calorii. Un studiu a constatat că femeile care au avut o dietă cu o densitate mai mare energetică au câștigat o greutate de ori mai mare pe parcursul a șase ani decât femeile care au avut o dietă cu o densitate redusă a energiei.