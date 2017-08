O digestie bună te ajută să slăbeşti mai uşor. De aceea trebuie să acorzi mai multă atenţie alimentaţiei tale şi să consumi alimente care reglează digestia.

Iată care sunt cele 8 alimente care reglează digestia şi te ajută să slăbeşti:

Unele alimente pe care le consumăm zilnic ne încetinesc foarte mult digestia, împiedicând astfel arderea eficientă a grăsimilor şi favorizând creşterea în greutate. Însă, atunci când acorzi o atenţie mai mare asupra combinaţiilor alimentare pe care le faci şi limitându-te la alimente preparate cât mai simplu poţi să-ţi îmbunătăţeşti digestia şi să slăbeşti mai uşor.Potrivit unui studiu apărut în Journal of the American College of Nutrition, terciul de ovăz este foarte săţios şi este considerat una dintre cele mai bune alegeri pentru micul dejun atunci când vrei să slăbeşti. Senzaţia de saţietate pe care o conferă este de durată, datorită conţinutului bogat în proteine şi fibre. De asemenea, ovăzul conţine beta-glucan, o substanţă care reduce absorbţia carbohidraţilor în sânge, reglează digestia şi previne depunerea grăsimilor.Sunt printre fructele care nu trebuie să-ţi lipsească din dietă dacă vrei să slăbeşti. Ele au un conţinut foarte mare de fibre şi trebuie să le consumi cu coajă cu tot, după ce le-ai spălat foarte bine.Coaja merelor ascunde cea mai mare cantitate de fibre, între 2 şi 5 grame în funcţie de dimensiunea fructului, ajutând la reglarea digestiei.Constituie o gustare sănătoasă, datorită mineralelor şi a vitaminelor pe care le găsim din plin în prunele uscate şi sunt de folos persoanelor care întâmpină des probleme cu constipaţia. Patru-cinci prune uscate conţin maximum 100 de calorii, prin urmare poţi să apelezi la ele ca gustare oricând simţi nevoia de ceva dulce. Astfel vei stimula şi tranzitul intestinal, deoarece sunt recunoscute pentru proprietăţile lor uşor laxative.Acestea au un efect benefic asupra digestiei atunci când sunt consumate cu regularitate. Acestea sunt bacteriile bune care reglează digestia şi normalizează tranzitul intestinal pe care le găseşti fie sub formă de capsule (însă trebuie să te asiguri că iei un produs de calitate cu microorganisme vii), fie în anumite alimente pe care este bine să le consumi cu regularitate. Cele mai bune surse de probiotice: iaurt, chefir, brânzeturi, varza murată, sos de soia fermentat (miso), microalge (spirulina, chlorella) şi alimentele fermentate, dar fără o cantitate mare de sare.