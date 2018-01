Ceai matcha pentru slăbit. Ce este şi cum se prepară?

Un ceai matcha este un ceai verde sub formă de pulbere, astfel că va fi mult mai concentrat, plin de antioxidanţi şi foarte benefic pentru cei care vor să slăbească.

Ceaiul matcha stimulează puternic arderea grăsimilor

6 motive ca să bei zilnic ceai matcha

Ceai matcha: cum să-l prepari?

Pulberea de matcha este recunoscută pentru faptul că întăreşte sistemul imunitar, este un bun detoxifiant datorită clorofilei din conţinutul său, stimulează metabolismul şi favorizează arderea grăsimilor, dar şi pentru prezenţa unei substanţe cu puternic efect anticancerigen (epigallocatechin gallate EGCG). Această substanţă are capacitatea de a împiedică dezvoltarea şi înmulţirea celulelor canceroase.Pulberea de matcha are un conţinut bogat clorofilă, vitaminele A, B,C şi E, seleniu, crom, zinc şi magneziu. De asemenea, matcha are de trei ori mai multă cafeină decât ceaiul verde obișnuit, adică aproximativ echivalentul unei cești de cafea, astfel că este o băutură care înlocuieşte perfect cafeaua de dimineaţă.Ştim deja că ceaiul verde are un efect puternic asupra digestiei şi ajută la arderea depozitelor de grăsime, însă acum trebuie să încerci şi matcha care este o pulbere din ceai verde, descoperită acum 2000 de ani, de către călugării budhişti. Despre matcha se spune că ar avea un efect şi mai puternic asupra grăsimilor decât ceaiul verde, deoarece se consumă frunza de ceai integral, nu doar infuzia rezultată din ea.O altă cercetare care vorbeşte despre efectele spectaculoase ale ceaiului verde şi a pulberii din ceai verde matcha a apărut în American Journal of Clinical Nutrition şi a scos la iveală faptul că persoanele care consumă cu regularitate aceste ceaiuri au slăbit de două ori mai multe kilograme în 12 săptămâni, spre deosebire de cele care nu au inclus în meniu aceste băuturi.1. Conţine aminoacizi, clorofilă şi teină care potenţează dizolvarea şi eliminarea depozitelor de grăsime;2. Conţine catechine şi cofeină, astfel că stimulează metabolismul şi te ajută să slăbeşti mai uşor;3. Are efect diuretic, prevenind retenţia de apă;4. Conţine fibre şi s-a demonstrat că scade nivelul colesterolului rău;5. S-a demonstrat că reduce riscul de cancer mamar;6. Atenuează simptomele asociate cu sindromul premenstrual;7. Reduce aspectul inestetic al celulitei.Potrivit specialiştilor, persoanele care suferă de gastrită sau ulcer nu ar trebui să consume acest ceai zilnic. De asemenea, s-a constatat că în unele cazuri poate să cauzeze dureri de cap, insomnie, dureri de stomac, arsuri stomacale şi diaree.Amestecă 1-2 linguriţe de pulbere cu 60-100 mililitri de apă fiartă. Poţi să foloseşti un mixer mic cu baterii pentru a obţine o băutură spumoasă.