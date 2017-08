Ca să scapi de câteva kilograme nedorite nu trebuie să te chinui! Trebuie doar să fii cumpătată. Descoperă cea mai bună dietă ca să slăbeşti rapid 3 kilograme!

Consumă zilnic un sfert de ananas proaspăt

Bea două pahare cu apă înainte de fiecare masă principală!

Include ardeiul iute în meniul tău

Combină avocado cu portocale

Consumă scorţişoară

Probabil că ai încercat nenumărate diete, însă te-au dezamăgit pe rând şi nu ai reuşit să le urmezi pe termen lung. De aceea, noi îţi propunem să respecţi câteva reguli simple care dau rezultate rapide şi poţi să le consideri ca fiind cea mai bună dietă.Dacă reduci din cantitatea porţiile pe care le consumi şi acorzi puţin mai multă atenţie asupra alimentelor pe care le alegi îţi va fi simplu să dai jos 3 kilograme. În plus, include şi aceste câteva reguli în planul tău alimentar, deoarece sunt recunoscute pentru faptul că intensifică arderea caloriilor.Enzimele din ananas stimulează arderea depozitelor de grăsime. Ananasul este un fruct foarte bogat în vitamina C, iar în plus mai aduce o mulţime de alţi nutrienţi cum ar fi vitaminele A, B6, B1, fibre, mangan, acid folic şi cupru. O cană cu bucăţi de ananas (165 de grame) conţine 83 de calorii.Este unul dintre fructele recunoscute pentru faptul că ajută foarte mult la digestie şi are rolul de a accelera metabolismul. El conţine o enzimă, numită bromelină, care uşurează digestia şi favorizează arderea grăsimilor, de aceea se numără printre puţinele fructe care sunt recomandate spre consum imediat după o masă copioasă.Chiar dacă deja ţi se pare destul de banală această regulă să ştii că tocmai acest obicei simplu te poate ajuta să slăbeşti mult mai uşor. Apa plată şi ceaiurile neîndulcite din plante medicinale au rolul de a accelera metabolismul, ajutându-te să arzi mai multe grăsimi. De asemenea, cercetările arată că obiceiul de a bea două pahare cu apă înainte de masă te ajută într-adevăr să slăbeşti mai uşor.Ardeiul iute are un efect benefic pentru digestie, deoarece accelerează metabolismul. De asemenea, nici ghimbirul nu trebuie să-ţi lipsească din meniu, deoarece aduce aceleaşi beneficii şi este un aliment util pentru slăbit cu efecte pe termen lung.Combinaţia dintre portocale şi avocado este una dintre cele mai eficiente pentru a înlătura grăsimea de pe abdomen, susţine Dr.Oz. Portocalele sunt bogate în vitamina C, un antioxidant care reduce nivelul cortizolului care se eliberează atunci când suntem stresaţi. Potrivit ultimelor cercetări, creşterea nivelului de cortizon este strâns legată de grăsimile depuse în zona abdominală. Astfel că persoanele care au burtă vor avea un nivel ridicat al cortizolului în organism.Avocado este un fruct bogat în grăsimi mononesaturate care scad riscul de diabet, boli de inimă şi te ajută să scapi de grăsimile care se depun în zona abdominală.Astfel că dacă vei asocia o portocală cu avocado care e bogat în grăsimi mononesaturate vei reduce riscul de inflamaţii şi vei împiedica depunerea grăsimii pe abdomen. Combină aceste două ingrediente, stropeşte-le cu puţin ulei de măsline extravirgin şi sare şi vei obţine o gustare care te ajută să slăbeşti mai repede.Prepară în fiecare dimineaţă un ceai, fierbând 2-3 beţe de scorţişoară într-o jumătate de litru de apă. După ce s-a răcit puţin, adaugă zeamă de lămâie şi consumă această băutură pe parcursul zilei. Un studiu apărut în 2012 în International Journal of Preventive Medicine arată că persoanele care consumă cu regularitate scorţişoară ard mai multe grăsimi, spre deosebire de cele care includ acest condiment în dieta lor. De asemenea, s-a demonstrat că scorţişoara are un efect pozitiv asupra glicemiei, împiedicându-te să faci alegeri alimentare greşite. Însă, scorţişoara trebuie consumată cu moderaţie şi numai după avizul medicului de către persoanele care iau medicamente pentru diabet sau anticoagulante.