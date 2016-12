Ce beneficii pentru sănătate are dieta mediteraneană?

Dieta mediteraneană este benefică pentru tine, deoarece conține o varietate mare de fructe și legume.

Această dietă este perfectă dacă păstrezi un nivel mic al cărnii roșii și lactatelor în viața ta, pe lângă alimentele pe care le implică dieta. Dar oamenii de știință au descoperit și un alt motiv pentru care dieta mediteraneană este atât de bună pentru organismul uman - are un conținut bogat de magneziu. Acesta se regăsește în legumele cu frunze verzi, cerealele integrale, carne și pește, iar consumul acestor alimente poate să ajute organismul să reducă apariția anumitor boli. Condimentele, fasolea și cacaua sunt, de asemenea, surse bogate de magneziu. Soluția nu este să mănânci doar un aliment din cele enumerate mai sus, ci o gamă largă de produse alimentare care conțin minerale, după cum spun cercetătorii chinezi. Mai jos, am enumerat câteva dintre avantajele pe care le are dieta mediteraneană și ponderea mare de magneziu pe care o conține. Iată care sunt acestea!





Avantajele pe care le are dieta mediteraneană pentru organism





O dietă cu un conținut bogat de magneziu a ajutat la reducerea riscului de apariție a bolilor cardiace coronariene cu 10%, cu 12% riscul apariției unui accident vascular cerebral și cu 26% riscul apariției diabetului zaharat de tip 2, într-un studiu realizat de oamenii de știință chinezi.La bărbați, este recomandat un consum de 300 de miligrame de magneziu pe zi, pe când la femei de 270 miligrame. 11% dintre femei și 16% din bărbați au un deficit de magneziu, în timp ce aproximativ jumătate din adolescenți nu au suficient magneziu în organismul lor. Doctorul Fudi Wang, autorul principal al studiului realizat la Universitatea Zhejiang din China, a descoperit că nivelurile scăzute de magneziu din organism au fost asociate cu o serie de boli, precum bolile pulmonare obstructive cronice, afecțiuni la nivelul metabolismului, diabet de tip 2, Alzheimer și boli cardiovasculare.





Prin urmare, este important ca oamenii să știe că un nivel scăzut al magneziului în organism poate produce aceste afecțiuni. Iar mai departe să se convingă de importanța magneziului în organismul lor. Cu toate că aceste alimente conțin un nivel relativ ridicat de magneziu, necesarul zilnic de magneziu este greu de obținut dintr-o singură porție de orice aliment din dieta mediteraneană, a mai adăugat doctorul Wang. Prin urmare, consumul unei varietăți mari de alimente cu un conținut bogat de magneziu poate asigura un aport zilnic adecvat de magneziu, care te va ajuta să stai departe de mai multe boli.