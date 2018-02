Ce băuturi alcoolice consumă dieteticienii în oraș

Există un mit conform căruia dieteticienii beau numai ceai verde, matcha și sucuri naturale. Deși apreciază băuturile sănătoase mai mult decât ceilalți oameni, aceștia știu și importanța echilibrului și distracției.

Băuturi alcoolile pe care le beau dieteticieniiProbabil că te așteptai ca această băutură să fie pe lista dieteticienilor, având în vedere tot ce știi despre beneficiile pentru sănătate ale anumitor compuși din vinul roșu. De exemplu, resveratrolul se găsește în coaja strugurilor roșii și are un impact semnificativ în ceea ce privește sănătatea inimii. Vinul roșu este o băutură versatilă, care se potrivește cu multe feluri de mâncare. Însă menținerea unui aport moderat este importantă, deoarece o cantitate prea mare de vin roșu a fost asociată cu o creștere în greutate și chiar cu un risc crescut de apariție a anumitor forme de cancer.Vinul alb nu are la fel de mulți compuși fenolici ca vinul roșu. Dar cei pe care îi are sunt destul de puternici. Vinul alb are și unele beneficii pentru sănătate. Există o gamă largă de arome de explorat și îl și poți combina. Poți cere barmanului să adauge niște boabe de rodie sau fructe de pădure.Ca toate celelalte forme de alcool, atunci când este consumată cu moderație, berea poate îmbunătăți sănătatea inimii prin creșterea colesterolului bun. Berea oferă și câteva vitamine din complexul B și chiar și puțin potasiu.Dacă ești un amator al acestei băuturi, știi deja că gustul său merită savurat.Îl poți combina cu gheață și suc proaspăt de lămâie, deoarece nu are nevoie de vreun îndulcitor pentru a-i ascunde gustul. Poți încerca și whisky cu ghimbir sau cu apă cu lime. Aromele puternice ale unui whisky bun nu trebuie estompate.Un pahar de vodcă împreună cu apă tonică are doar 90 de calorii. Există și alte opțiuni pe care le poți lua în calcul. Amestecul sărat și picant al unui pahar de Bloody Mary te face să bei mai încet. Iar unii preferă să ia și o doză de vitamina C atunci când beau, așa că aleg o șurubelniță, care se prepară din suc de portocale și vodcă.Un cocktail conține de obicei 50 de mililitri de vodcă, gin, whisky sau rom. Combinațiile sunt cele care pot transforma cocktailul într-o alegere inteligentă. Whisky-ul în sine ar avea doar aproximativ 100 de calorii, dar caloriile încep să se adune când adaugi suc sau alte lichioruri. În unele combinații, ierburile și condimentele sunt destul de aromate pentru a evita adăugarea zahărului sau sucului. Controlul porțiilor este esențial mai ales dacă vrei să bei un cocktail obișnuit. Nu te îngrijora atât timp cât te limitezi la o băutură!