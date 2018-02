Cât de bune sunt gustările pentru dieta ta?

Când vine vorba de o alimentație sănătoasă, gustările nu au cea mai bună reputație.

De ce ar trebui să incluzi gustările în dieta ta?

Acestea sunt echivalate, de obicei, cu alimentele nesănătoase, pe care le consumi între mese. Însă cât de bune sunt gustările pentru tine? Nu te-ar putea ajuta să duci un stil de viață mai sănătos?Nu am putea să privim gustările dintr-o perspectivă pozitivă? Și să le includem în dieta noastră ca un obicei zilnic? Atât timp cât îți amintești ce fel de gustări trebuie să consumi, acestea pot fi folosite ca o modalitate de a slăbi și de a-ți menține echilibrul pe întregul parcurs al zilei. Mai multe studii au arătat că, dacă o persoană are o dietă echilibrată și sănătoasă în general, câteva gustări nu au niciun efect asupra greutății. Ideea că un consum de calorii în plus poate fi în detrimentul greutății este o premisă eronată. Există mai multe modalități prin care o gustare te poate ajuta să duci un stil de viață mai sănătos.În timp ce gustările pot fi considerate motivul caloriilor în plus, este logic faptul că dacă iei gustări de-a lungul zilei, nu vei mai mânca excesiv atunci când ajungi acasă la cină. Foamea este vinovatul și, în mod ironic, este și cauza principală a kilogramelor în plus.Foamea ne face să mâncăm cu 20% mai mult decât ar trebui, așa că gustările te vor ajuta să mănânci porții normale. Dar asigură-te că gustarea este sănătoasă, deoarece nu ar trebui să consumi alimente procesate doar pentru a mânca mai puțin la cină.Gustările inteligente pot reprezenta un avantaj atunci când vine vorba de substanțele nutritive de care are nevoie corpul tău. Poate fi greu să obții toate substanțele nutritive de care ai nevoie în trei mese principale, mai ales dacă ai o zi încărcată. În acest caz, gustările îți pot oferi un stimulent suplimentar sănătos. Aproape tot ce nu este procesat îți poate oferi substanțele nutritive necesare - nuci, semințe, brânză, fructe sau legume.Ai observat vreodată că te simți obosit și fără energie atunci când îți este foame? Iar această reacție a corpului nu te ajută să ai o zi prea productivă, ca să nu mai vorbim de cât de iritabil te face. Micile gustări pot preveni acest lucru, ajutând la menținerea sănătății corpului și minții. Cu alte cuvinte, o gustare bună te poate face fericit.