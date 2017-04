Unele persoane s-au confruntat cu câteva kilograme în plus la un moment sau altul al vieții lor. Însă grăsimea din jurul taliei sau din altă parte a corpului este, în cele mai multe cazuri, nesănătoasă și nedorită.

Cum acționează băutura minune din plante?

În timp ce o dietă echilibrată și anumite exerciții fizice te pot ajuta să obții și să menții o greutate normală, poți apela și la alte trucuri care să grăbească procesul de slăbit. De exemplu, poți încerca băutura minune care se bea înainte de culcare, pentru a stimula metabolismul și ajuta corpul să ardă grăsimea. Iată despre ce este vorba!Metabolismul se află la cel mai scăzut nivel al său atunci când dormim, deoarece corpul este relaxat și într-o stare de repaus. Un pahar cu băutura minune, care este pe bază de plante, poate contribui la stimularea metabolismului, deoarece conține ingrediente bogate în antioxidanți și ajută organismul să ardă grăsimile într-un ritm mult mai rapid. De asemenea, crește și nivelul funcției de detoxifiere a organismului, reglându-l la un nivel optim.Pentru a prepara băutura minune care te ajută să scapi de grăsimi ai nevoie de un castravete, o legătură de pătrunjel sau coriandru, zeama de la o lămâie, 1 lingură de ghimbir dat pe răzătoare, 1 lingură de suc de aloe vera și jumătate de cană cu apă. Se adaugă toate aceste ingrediente într-un blender sau robot de bucătărie, se pasează bine, se strecoară băutura și se bea înainte de a merge la culcare, pentru a scăpa de grăsimi.Vitaminele și fibrele care se regăsesc în castraveți, împreună cu procentul ridicat de apă, te ajută să ridici nivelul de sațietate al organismului.În plus, cu cât bei mai multă apă, cu atât mai bun este metabolismul. Pătrunjelul și coriandrul sunt ingrediente bogate în antioxidanți și te ajută să eviți retenția de apă sau balonarea și flatulența. De asemenea, acționează ca un tonic și ca niște substanțe purificatoare pentru sânge. Iar lămâia și ghimbirul reprezintă ajutorul de care ai nevoie când vine vorba de detoxificarea organismului și de arderea grăsimilor. Aloe vera are, de asemenea, un conținut bogat de antioxidanți și stimulează metabolismul. În plus, calmează orice inflamație internă din tractul digestiv, ajutându-l să fie mai eficient.Cu alte cuvinte, poți încerca și tu această băutură sănătoasă, care te ajută să te detoxifici în interior și în afară, îmbunătățindu-ți digestia și crescând rata metabolismului. Iar toate aceste procese îmbunătățite vor duce la pierderea grăsimii încăpățânate mult mai rapid, cât timp sunt realizate în paralel cu un regim alimentar echilibrat și o rutină de exerciții fizice.