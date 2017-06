Alimente pe care să le eviți la micul dejun

Se spune că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. Ceea ce alegi să mănânci de dimineață îți poate influența întreaga zi. Iar cu atât de multe posibilități disponibile, iată ce alimente ar trebui să eviți la micul dejun!

Ce alimente nu ar trebui să mănânci la micul dejun?Smoothie-urile par a fi alegerea perfectă pentru micul dejun, deoarece au un conținut bogat de fructe. Iar fructele sunt sănătoase, nu? Cu toate acestea, lichidul de la smoothie-uri s-ar putea să conțină mai mult zahăr decât ți-ai imaginat. Atunci când faci acest preparat, zaharurile naturale sunt eliberate din interiorul pereților celulari ai fructelor și devin zaharuri libere. Iar zaharurile libere includ zaharurile adăugate și sunt genul de ingrediente care ar trebui reduse pentru a ne proteja dantura și pentru a menține o greutate sănătoasă. Mai există încă un motiv pentru care ar trebui să eviți smoothie-urile la micul dejun - lichidul s-ar putea să nu-ți satisfacă foamea, așa că s-ar putea să mănânci mai multe gustări după un smoothie.Standurile de cereale de la magazin sunt pline cu opțiuni perfecte care îți pot umple bolul, dar nu te lăsa păcălit de ambalajele colorate. Oamenii de știință și medicii ne avertizează în legătură cu dietele bogate în zahăr, iar cerealele reprezintă bombe cu zahăr.Atunci când îți începi ziua cu un mic dejun compus din cereale, îți crești nivelul de zahăr din sânge și nivelul insulinei. Iar câteva ore mai târziu, zahărul din sânge va scădea drastic, organismul având nevoie de o gustare pe bază de carbohidrați pentru a se echilibra. În acest fel, vei forma un ciclu vicios.Cine nu are o patiserie sau o covrigărie în drumul spre muncă? Acel aluat dens pare a fi o opțiune grozavă, mai ales dacă îți este foame din momentul în care te trezești. Chiar dacă s-ar putea să ți se pară că te saturi de la un covrig, adevărul trist este că acest produs conține o valoare nutritivă mică, iar corpul tău va procesa ceea ce rămâne sub formă de zahăr. Așa că s-ar putea să te trezești și cu câteva kilograme în plus și să nu îți dai seama de ce.Dacă vrei să eviți dulciurile de dimineață, s-ar putea să fii tentat să cauți opțiuni proteice, cum ar fi baconul. Din păcate, cele mai multe produse din carne pentru micul dejun sunt procesate și nu sunt deloc recomandate pentru sănătatea inimii.