Ce părere ai despre uleiurile vegetale? În general, oamenii asociază uleiurile cu grăsimea și se îngrijorează că ne fac să ne îngrășăm. Credem că o cantitate prea mare de ulei ne poate provoca tot felul de boli. Aceste afirmații sunt oarecum adevărate, dar nu prezintă toată povestea din spate. Iată care este adevărul despre uleiurile vegetale, conform specialiștilor!

Alternative la uleiurile vegetale

Ce ar trebui să știi despre uleiurile vegetale?Cele mai multe perspective negative pe care le avem cu privire la uleiurile vegetale se bazează pe produsele foarte prelucrate, adesea folosite în restaurantele fast-food. În timp ce aceste uleiuri vegetale pot fi nocive pentru tine, ele nu sunt singurele opțiuni. Există diferite tipuri de ulei vegetal, care includ ulei de porumb, ulei de floarea-soarelui, ulei de rapiță, ulei de soia.Spre deosebire de alte uleiuri naturale, care pot fi obținute prin presare, uleiurile vegetale sunt obținute printr-un proces chimic complex. Acest proces implică încălzirea semințelor la temperaturi ridicate, prelucrarea lor cu un solvent petrolier, adăugarea acidului și folosirea substanțelor chimice deodorante. Nu sună chiar atât de bine, nu? S-a demonstrat că gătitul cu uleiuri vegetale poate elibera substanțe chimice care sunt corelate cu bolile de inimă, cancerul și demența. Multe uleiuri vegetale conțin cantități mari de grăsimi trans, care sunt într-o relație directă cu apariția obezității și altor boli, inclusiv cardiovasculare. De asemenea, acestea pot crește riscul de apariție a unor afecțiuni precum astmul și eczemele. Însă există câteva opțiuni sănătoase, care te pot ajuta să păstrezi uleiul în viața ta, fie că este vorba de salate, prăjit sau altele.Acesta este obținut din măsline întregi și este disponibil în câteva varietăți diferite.Uleiul de măsline extra virgin are un gust fructat, are un conținut scăzut de acizi și este perfect pentru salate. Uleiul de măsline virgin are un gust plăcut și poate fi folosit pentru gătit sau în salate.Uleiul de cocos conține grăsimi sănătoase, care sunt ușor de digerat și pot fi transformate în energie, nu depozitate ca grăsime. Are proprietăți antifungice și antimicrobiene. Există studii care sugerează că acest ulei poate ajuta la menținerea sănătății ficatului, reduce riscul apariției bolilor de inimă și întărește sistemul imunitar.Acesta aduce unele beneficii cu adevărat unice pentru sănătate. Are un conținut bogat de vitamina E, ajută organismul să absoarbă substanțele nutritive, reduce inflamațiile și scade tensiunea arterială. Uleiul de avocado are o aromă unică și este ideal pentru prepararea dressing-urilor de salate.