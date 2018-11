7 principii din medicina tradițională chinezească și indiană pentru slăbit

Dietele restrictive nu-ți oferă rezultatele pe care ți le dorești? Încearcă principiile din medicina chinezească și indiană pentru a-ți recontura silueta.

Dacă ai încercat foarte multe diete, dar nu reușești să slăbești este momentul să schimbi abordarea. În multe cazuri reducerea drastică a totalului de calorii și eliminarea unui tip de alimente favorizează poftele alimentare și excesele ocazionale care îți sabotează eforturile. Medicina tradițională chinezează și indiană abordează diferit procesul de slăbire, iar relația cu mâncarea nu capătă conotații negative. Relaxarea și gândirea optimistă pot stimula chiar și procesul de eliminare a kilogramelor în plus, iar felul în care arăți reflectă adesea starea de spirit.



Iată ce principii din medicina chinezească și indiană ar trebui să aplici cât mai curând pentru a slăbi:



1. Gândește-te la alimente ca la medicamente

De multe ori ți se poate indica să renunți la alimente caracterizate drept „toxice” cum ar fi cartofii albi, zahărul sau produsele lactate. În medicina chinezească fiecare aliment are un rol. De exemplu, orezul alb este evitat pentru că are mulți carbohidrați, dar de fapt poate avea proprietăți vindecătoare. Potrivit principiilor chinezești orezul nu îngrașă, ci datorită conținutului ridicat de apă reduce apetitul, menține hidratarea optimă a organismului, are proprietăți antiinflamatoare, combate afecțiunile cronice și stimulează digestia. Este foarte important să vezi alimentele drept hrană utilă cu efecte benefice, în loc să le consideri pe unele ca fiind o amenințare pentru felul în care vrei să arăți.



2. Nu mai număra caloriile

În China etichetele conțin ingredientele fiecărui produs, dar foarte rar specifică numărul de calorii. În această zonă număratul caloriilor este extrem de rar. Potrivit studiilor de specialitate, calculul caloriilor totale favorizează de fapt o subestimare a conținutului alimentelor și determină multe persoane să consume mai mult decât ar trebui. Este mai sănătos să alegi alimente sănătoase și consistente, în loc să te gândești mereu la calorii și să ai impresia că niciodată nu poți mânca ceea ce îți place. Astfel de diete îți vor neutraliza eforturile pentru că o greutate ideală nu se bazează pe un efort de voință, care crește stresul, ci depinde în primul rând de starea de bine și de echilibrul emoțional.



3. Consumă mai multe legume

În medicina tradițională indiană există 16 tipuri de fasole, iar realizarea unui meniu bazat în primul rând pe nutrienții proveniți din surse vegetale nu este deloc complicată. O astfel de dietă nu numai că va facilita eliminarea țesutului adipos, ci previne și diabetul de tip 2 și hipertensiunea arterială. Principiile Ayurveda favorizează consumul preparatelor din ingrediente de sezon.Gustul va fi mult mai intens, iar cantitatea ridicată de vitamine și minerale îți va da energie și va ține sub control apetitul.



4. Adaugă ceai la desert

Dulciurile nu sunt interzise în China, deși obezitatea este extrem de rară. Care este secretul pentru a putea savura deserturile fără să te îngrași? Să iei 3-4 înghițituri de ceai cu fiecare bucată de prăjitură. Vei observa că nu vei mai simți nevoia să iei o altă felie de prăjitură pentru că această băutură aromată oprește pofta de dulciuri foarte rapid. Ceaiul constituie o tradiție în China de mii de ani și este un instrument foarte eficient împotriva consumului excesiv de zahăr.



5. Ia câte puțin din mai multe alimente

Asigură-te că pe farfuria ta se regăsesc mai mute arome și culori. Atât în medicina chinezească, cât și în ayurveda se pune accentul pe îmbinarea diferitelor gusturi și arome. Vei fi mult mai satisfăcut la finalul mesei dacă ai putut gusta din preparate diferite decât dacă alegi o porție mai mare dintr-un singur fel de mâncare. Dietele care promovează folosirea unui unic aliment cum ar fi prăjiturelele sau limonada nu funcționează pe termen lung. Când consumi alimente variate masa devine o experiență aparte și îți va face plăcere să le savurezi, fără să consumi cantități excesive.



6. Folosește condimentele

Indiferent dacă prăjești ceva, faci o supă sau un smoothie, este util să adaugi ghimbir, nucșoară sau piper cayenne.Aceste condimente combat poftele alimentare și au un efect diuretic, prevenind retenția de apă. De asemenea, poți integra și chimenul în rețetele tale. În cadrul studiilor de specialitate s-a constatat că persoanele care consumă zilnic acest condiment elimină de trei ori mai repede țesutul adipos. În cele din urmă vei reuși să-ți constitui un meniu care te ajută să consumi mai puține calorii în mod natural, reducând poftele, neutralizând inflamațiile și stimulând metabolismul. Toate aceste efecte pozitive pot fi obținute bucurându-te de plăcerea gustului.



7. Alege o companie plăcută

Dacă savurezi masa împreună cu persoanele dragi beneficiile se vor multiplica. Cercetătorii au demonstrat că persoanele care mănâncă singure au tendința de a consuma cantități mai mari de alimente, fiind predispuse la obezitate și depresie, iar meniul lor conține foarte puține legume, pește și fructe. Medicina tradițională din China și din India promovează mesele luate cu familia sau prietenii, care sunt baza stabilirii porțiilor corecte și a prevenirii obezității. Mâncarea aromată și conversația plăcută sunt o combinație ideală pentru siluetă.