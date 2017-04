7 alimente care te fac să mănânci şi mai mult

Nu orice aliment pe care îl consumi îţi va potoli foame şi te va ajuta să nu mai mănânci câteva ore bune.

Pâinea integrală de grâu

Sucul de fructe

Smoothie-urile verzi

Albuşurile de ouă

Lactatele degresate

Murăturile

Biscuiţii din cereale integrale

Iată câteva alimente care îţi deschid şi mai tare apetitul:Are un conţinut bogat de fibre, dar este, de asemenea lipsită de grăsimi nesăţioase şi proteine. Pentru a-ţi ţine de foame, combină pâine cu unt de arahide, ouă sau avocado. Caloriile din aceste produse oferă grăsimi, proteine şi fibre şi vei reuşi să păcăleşti foamea pentru un timp mai lung. Nu exagera, însă, cu untul de arahide, două linguri la o gustare este de ajuns!Fructele oferă o mulţime de vitamine, minerale şi fibre, dar au aproape zero proteine sau grăsimi. Fără acestea, ai putea avea sentimentul că nu ai mâncat nimic. Sucul de fructe nu oferă organismului atât de multe beneficii ca în cazul în care ai mânca fructele proaspete.Aceste piureuri lungi sunt o altă capcană a fructelor sau legumelor. Ele pot fi sărace în calorii şi bogate în zaharuri, dar lipsite de proteine şi grăsimi. Acest lucru poate determina să ţi se facă foarte repede foame după consumul lor. Dacă vrei să fie mai săţioase, combină-le cu avocado sau unt de arahide.Deşi ouăle au un conţinut de proteine care ar trebui să te facă să te simţi sătul, albuşul de ou este foarte sărac în calorii şi practic fără grăsimi.Asta înseamnă că vei termina de mâncat şi vei fi nesatisfăcut, ceea ce ar trebui să te determine să consumi ouăle întregi, cum ar fi sub formă de omletă. Gălbenuşul conţine substanţe nutritive sănătoase, împreună cu unele proteine şi grăsimi sănătoase.În timp ce iaurtul şi laptele fără grăsimi au mai puţine calorii, ele pot fi, de asemenea, deloc săţioase. Încearcă iaurtul grecesc, pentru că are un conţinut bogat de proteine şi nu ţi se va face foame prea curând.Varza acră sau castraveţii muraţi sunt cunoscute pentru proprietăţile lor probiotice, dar sunt, de asemenea, foarte sărate. Astfel şi se va face sete şi, ca urmare, te vei simţi înfometat după ce le consumi. Păstrează consumul lor sub control şi bea multă apă care ajută în lupta contra foamei.La fel ca şi pâine integrală, acest aliment oferă o doză de fibre benefică sănătăţii, dar vei primi mai mulţi carbohidraţi, şi nu proteine sau grăsimi. De aceea, nu îţi vei potoli foamea dacă ai astfel de gustări, ci din contră o vei înteţi. Unge-i cu unt de arahide, consumă-i cu somon afumat şi ricotta sau cu humus şi avocado şi îţi vei calma foamea.