5 paşi ca să ai un metabolism alert şi să slăbeşti uşor

Dacă ai un metabolism lent şi procesul de slăbire va fi unul mult mai dificil. Însă, poţi să ţii cont de aceşti paşi ca să ai un metabolism alert şi să slăbeşti uşor!

1. Trebuie să bei mai multă apă

2. Obişnuieşte-te să te trezeşti devreme!

3. Mănâncă alimente care stimulează metabolismul

4. Fă mişcare în fiecare zi

5. Fă-ţi un meniu sănătos pe care să-l respecţi!

Un metabolism care funcţionează corect te va ajuta să scapi mult mai uşor de kilogramele în plus. Chiar dacă ai observat că îţi este foarte dificil să slăbeşti, în ciuda eforturilor pe care le faci, nu înseamnă că trebuie să te dai bătută. Iată câţiva paşi pe care poţi să-i urmezi şi care au rolul de a intensifica arderile metabolice:Un prim pas pe care trebuie să te asiguri că-l respecţi zilnic este acela de a bea mai multă apă. Dacă nu bei apă suficientă, corpul tău va arde mult mai puţine calorii, iar ficatul trebuie să muncească mai mult pentru a menţine un echilibru in organism. Astfel că dacă vrei să ai un metabolism alert trebuie să începi să bei mai multă apă şi ceai verde cu lămâie.Trezitul de dimineaţă are un impact semnificativ asupra modului în care funcţionează metabolismul. De asta este foarte important să îţi faci un program şi să te trezeşti devreme în fiecare zi. Acest lucru te va ajuta la accelerarea metabolismului, cu impact puternic asupra procesului de slăbire.Produsele lactate au un impact benefic asupra metabolismului şi trebuie să se regăsească în meniul tău, însă fără să exagerezi cu cantităţile şi să le alegi pe cele mai sărace în grăsime. Lactatele aduc un aport însemnat de calciu care are rolul de a stimula arderea grăsimilor şi de a dezvolta masa musculară.De asemenea, alimentele bogate în fier trebuie să se regăsească în dietă, deoarece ajută la o oxigenare mai bună a sângelui.Orice fel de mişcare fizică accelerează metabolismul, astfel că este recomandat să te asguri că sportul este o prioritate în viaţa ta. Cu puţină grijă la alimentaţie şi mişcare în fiecare zi poţi să intensifici arderea grăsimilor şi să slăbeşti mult mai uşor.Nutriţioniştii recomandă porţiile mici şi mesele mai dese, la 3-4 ore. Încearcă să eviţi gustările nesănătoase dintre mesele principale şi să optezi pentru fructe, iaurt grecesc, legume, humus, ciocolată neagră (cu peste 70% cacao). Un alt truc de care trebuie să ţii cont este acela de a limita consumul de carbohidraţi (în special cei rafinaţi), însă nu-i exclude total din alimentaţia ta, deoarece sunt o sursă bună de energie şi ajută la buna funcţionare a creierului.Înfometarea nu este niciodată o soluţie bună, deoarece prin reducerea drastică a consumului de alimente corpul este tentat să reţină tot ce-i dai la următoarea masă pe care o primeşte. Mănâncă cumpătat, alege alimente sănătoase şi cât mai puţin procesate şi respectă orele de masă!