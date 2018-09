4 greșeli care transformă alimentele sănătoase în bombe calorice

Este important să ai un meniu echilibrat, dar uneori poți transforma alimentele sănătoase în bombe calorice fără să-ți dai seama. Află ce greșeli trebuie să eviți.

Este foarte bine dacă ai reușit să selectezi doar alimentele benefice pentru tine și să le ai mereu în preajmă, ocolind excesul de sare sau zahăr și grăsimile saturate. Cu toate acestea, nu este o garanție că vei reuși să reduci numărul de calorii consumate pentru a-ți remodela silueta. Poți mânca prea mult chiar și din opțiunile benefice și ai putea transforma alimentele sănătoase în bombe calorice. Nu este suficient doar să știi să selectezi preparate care au multe vitamine și minerale. Cantitatea influențează decisiv rezultatele pe care le vei obține pentru că excesul de calorii, chiar dacă provine din alegeri mai inspirate, se va depune în continuare sub formă de centimetri in plus în zonele-problemă.

Din acest motiv trebuie să acorzi atenție tuturor ingredientelor pe care le folosești. De multe ori poți porni de la o bază sănătoasă, dar celelalte ingrediente folosite îți pot sabota eforturile de a te menține în formă. Nu te gândi că restul ingredientelor sunt doar pentru un gust mai bun pentru că, în multe cazuri, pot avea mult mai multe calorii decât friptura slabă sau legumele de la care ai pornit.



Iată cum poți evita greșelile care transformă alimentele sănătoase în bombe calorice:



1. Fii atent ce pui la salată

Cu siguranță te gândești că salata este prima opțiune atunci când vrei să ții o dietă, dar nu este suficient să aibă legume. Restul ingredientelor pot crește rapid totalul de calorii, astfel încât nu va mai semăna deloc cu o alegere inspirată pentru eliminarea kilogramelor în plus. Crutoanele, brânza multă sau nucile caramelizate pot dubla numărul de calorii. De asemenea, dressingul este problema principală atunci când pregătești o salată.

Evită dressingurile cremoase, pe bază de unt sau smântână și alege o rețetetă simplă cu ulei de măsline, oțet din vin alb, ierburi aromatice și condimentele tale preferate. Când ieși la restaurant cel mai bine ar fi să comanzi o salată simplă și să adaugi chiar tu uleiul și oțetul. Credeai că vei slăbi dacă îți comanzi o salată Cesar în loc de paste? Ei bine, această opțiune din meniul restaurantelor are în jur de 850 de calorii, mult mai mult decât ai nevoie dacă vrei să slăbești. Oțetul balsamic este o variantă pentru un dressing mai puțin acru, dar la fel de gustos și dietetic.



2. Consumi fructe și legume sub formă de lichid

Dacă nu îți place să mănânci fructe și legume și alegi mereu sucurile, vei ajunge să consumi foarte multe calorii fără să obții beneficiile fibrelor.În absența acestora apetitul nu va fi ținut sub control și îți va fi foame între mese.

Poți prepara din când în când un smoothie pentru că vei păstra nutrienții esențiali, dar de obicei este preferabil să le consumi proaspete pentru a reduce numărul de gustări de-a lungul zilei. Integrează-le în cadrul meselor principale, precum și la gustarea de după-amiază. Dacă dimineața nu ai deloc timp și un smoothie este singura ta opțiune fii foarte atent la rețeta utilizată. Nu adăuga siropuri, unt de alune, lactate integrale sau granola pentru că silueta va avea de suferit. Folosește lapte semi-degresat, fructe, condimente și 2 linguri de semințe de floarea soarelui sau nuci. În acest fel te asiguri că savurezi un smoothie sănătos, care nu te face să ai nevoie de o măsură mai mare la haine.



3. Uiți de mărimea sau numărul de porții

Alimentele care conțin grăsimi sănătoase nu sunt dușmanul siluetei, însă trebuie consumate cu măsură. De exemplu, un avocado are 320 de calorii, 50g de nuci au 280-300 de calorii, iar o lingură de ulei de măsline are 120 de calorii. Potrivit specialiștilor, la restaurant se adaugă o cantitate considerabilă de grăsimi preparatelor, dar de fapt nu ai nevoie decât de o lingură de ulei la o salată, combinată cu oțet și condimente.De asemenea, contează și mărimea porției. Dacă vei mânca o cantitate excesivă caloriile se vor acumula în timp și îți va fi din ce în ce mai greu să slăbești. Discută cu prietenii, râzi și adaugă comentarii interesante. Nu tranforma mâncarea în principalul tău obiectiv pentru că silueta poate fi periclitată.



4. Sabotezi proteinele și legumele cu sosuri

Smântâna grasă, maioneza, untul sau uleiul în exces de la sosuri pot schimba drastic numărul de calorii al unei mese. Evită sosurile bechamel, carbonara, hollandaise sau Alfredo. În schimb, poți alege variante utile pentru remodelarea siluetei cum sunt sosul de roșii, cel de lămâie, de soia, cel pe bază de oțet balsamic sau salsa. Dacă nu poți rezista și comanzi un sos care îți poate pune silueta în pericol cere chelnerului să îl pună într-o farfurie separată, astfel încât să poți gusta din când în când fără a-l consuma pe tot.